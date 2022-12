Sarah Altobello è come noto una delle concorrenti del momento al Grande Fratello Vip 7. A parlare di recente della bella Sarah è stato, in un'intervista a Fanpage.it, il suo manager Tony Toscano che ha sostenuto come tra i due ci sia un legame speciale, tanto che potrebbe diventare una relazione o un matrimonio. Il diretto interessato non ha nascosto che vorrebbe vedere la sua "assistita" raccontare come stanno realmente le cose, in modo da ufficializzare il loro rapporto.

La versione di Tony Toscano

Da tempo nel mondo del Gossip si mormora di una presunta relazione tra Sarah e il suo manager, ma la diretta interessata non ha mai confermato o smentito.

Il 12 dicembre Tony Toscano ha così rilasciato un'intervista in cui, approfittando del flirt avvenuto in casa tra Sarah e Attilio Romita, ha fatto il punto sul rapporto tra lui e l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7: "Ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013". Stando alla versione fornita dal manager, Altobello non è solo una sua amica tanto che il loro rapporto potrebbe sfociare in una grande relazione o in un matrimonio. A quel punto il diretto interessato ha precisato di non avere fatto alcuna proposta alla 34enne pugliese: "Non le ho chiesto di sposarmi. E' lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me".

Toscano si è detto sicuro di essere l'uomo ideale di Altobello, visto che la gieffina ha spesso dichiarato di essere attratta da uomini agée.

Il manager di Sarah Altobello ha spiegato che lui e la sua assistita non convivono ma che quando la 34enne si trova a Milano per impegni di lavoro condividono lo stesso tetto. Alla domanda sul perché la presunta coppia non ufficializzerebbe la relazione, Tony Toscano ha riferito che è una decisione che deve essere presa in due.

Successivamente il manager ha confidato che nella sua vita non è mai esistita un'altra donna all'infuori di Sarah, tanto che ci rimarrebbe molto male se nella Casa Altobello dovesse invaghirsi di un altro uomo.

Nel descrivere il rapporto con l'artista, Tony Toscano ha rivelato quale sarebbe il suo desiderio: "Mi piacerebbe che lei nella Casa dicesse queste cose qui".

La stoccata ad Attilio Romita

In chiusura Tony ha lanciato una frecciatina al presunto rivale in amore Attilio Romita per alcuni commenti fatti con Antonino Spinalbese: "Ha un po' esagerato". Per il manager, le donne vanno rispettate, corteggiate e amate e non vanno assolutamente viste come un oggetto su cui porre esclusivamente le proprie fantasie piccanti.