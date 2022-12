Lunedì 12 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 22^ puntata serale del Grande Fratello Vip 7.

Al momento delle nomination Antonella Fiordelisi ha rivelato di essere infastidita dall'atteggiamento di Edoardo Donnamaria a causa di un abbraccio dato ad Oriana Marzoli. Nel post-puntata la influencer campana ha parlato direttamente con il 28enne romano ed è scoppiata una discussione tra i due.

Discussione fra Antonella e Donnamaria

Antonella essendo stata scelta come "preferita" dell'opinionista Sonia Bruganelli ha avuto la possibilità di fare la nomination segreta.

All'interno del confessionale la ragazza ha rivelato di essere arrabbiata con Edoardo Donnamaria: "Lui da me pretende delle cose e io le faccio con amore". Poi ha spiegato di avere ridimensionato il rapporto con Antonino Spinalbese proprio per non generare gelosia in Donnamaria.

In seguito, quando Antonella durante la diretta ha visto Donnamaria abbracciare Oriana Marzoli, è apparsa molto infastidita. Terminata la 22^ puntata, Fiordelisi ha deciso di parlarne direttamente con lui.

La 24enne ha spiegato a Donnamaria di non avere compreso il suo gesto, poiché non si aspettava di vederlo vicino a Marzoli: "Ti abbracci Oriana che fa la gatta morta con tutti".

Sostanzialmente Antonella ha percepito questo gesto come una mancanza di rispetto, così ha avvisato Edoardo che da oggi in poi anche lei abbraccerà Luca Onestini e Spinalbese.

Poi Fiordelisi ha aggiunto a: "Tu con lei esageri".

Edoardo tu sei Mente classe e tutte cose! #donnalisi sono innamorati folli e gelosi! È così… in contesto stretto per un amore così grande che sta soffocando! 1 pic.twitter.com/wTXBtHqcTb — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) December 13, 2022

A quel punto Edoardo Donnamaria ha cercato di spiegare che nel suo comportamento non c'era nulla di malizioso, anche perché ritiene Oriana un'amica.

Inoltre ha sostenuto di essere stanco di sentire nominare Antonino in ogni discussione di coppia.

Visibilmente infastidito, Donnamaria ha sbottato con Antonella: "Se credi che valga la pena rovinare il nostro rapporto per un abbraccio, posso dirti che come persona non mi piaci".

Lo sfogo di Edoardo con Tavassi

In seguito alla discussione avuta con Antonella, Donnamaria si è sfogato nel cortiletto con Tavassi.

In particolare ha ammesso di essere stanco di questo rapporto e non ha nascosto di essere deluso per il comportamento infantile della influencer campana.

Edoardo Tavassi ha consigliato al coinquilino di andare a chiarire con Fiordelisi ed eventualmente di provare ad avere il coraggio di interrompere la frequentazione nel momento in cui dovesse comprendere che Antonella non è la donna giusta per lui.