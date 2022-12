Luca Salatino potrebbe dire addio al Grande Fratello Vip 7. L'ex tronista di Uomini e Donne, al termine della 24^ puntata del programma, si è ritrovato a parlare con Nikita Pelizon e Davide Donadei sul tema del rinnovo di contratto. A tal proposito, ha spiegato che preferirebbe tornare a casa dalla sua fidanzata poiché non riesce più a colmare la sua mancanza.

Le parole dell'ex tronista di U&D

Nel post-puntata, Luca Salatino ha avuto un crollo emotivo.

Parlando con Nikita e Davide, il concorrente ha lasciato intendere di voler abbandonare il programma: "Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio".

Il giovane, ex tronista di Uomini e Donne, è convinto che restando all'interno della casa potrebbe anche danneggiare la propria immagine, a causa dei continui crolli emotivi.

Tra i motivi che porterebbero il concorrente ad abbandonare il gioco, ci sarebbe la mancanza della sua fidanzata: Luca ha spiegato di essere fidanzato da soli 7 mesi, ma 4 di questi li ha trascorsi all'interno del Grande Fratello Vip. Inoltre il 30enne ha confidato che per lui non è facile essere "recluso" in una casa dopo gli anni di lockdown causati dalla pandemia.

Il concorrente non sembra dunque intenzionato a firmare il rinnovo del contratto: "Non ce la faccio più, inutile restare e peggiorare".

La situazione dei concorrenti del GFVip 7

I concorrenti entrati al Grande Fratello Vip 7 all'inizio del programma (settembre), a fine dicembre dovranno decidere se accettare il prolungamento del contratto o abbandonare il gioco.

Nel momento in cui un "vippone" dovesse lasciare il gioco prima della scadenza del contratto dovrà pagare una penale, in caso di abbandono a scadenza naturale non è invece prevista alcuna multa.

In passato, nomi eccellenti hanno lasciato il programma a dicembre: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Francesca Cipriani su tutti. Per ora non è chiaro quali concorrenti della settimana edizione decideranno di proseguire o abbandonare il gioco.

Il percorso di Salatino

L'ex tronista di Uomini e Donne è arrivato al Grande Fratello Vip 7 lo scorso 19 settembre.

Il percorso di Luca è stato caratterizzato da alti e bassi: se da un lato il 30enne è entrato subito nelle simpatie dei telespettatori, giorno dopo giorno Salatino ha avuto diversi crolli emotivi. Il giovane non riesce a colmare la mancanza della sua fidanzata Soraia, tanto che quest'ultima nelle precedenti settimane era entrata in casa per spronare il compagno a proseguire il gioco.

Settimana dopo settimana, sui social alcuni utenti hanno iniziato a criticare Salatino: alcuni ritengono che Luca a parte cucinare non sia attivo nelle dinamiche del gioco. Troppi inoltre sarebbero i suoi piagnistei.