Nikita Pelizon ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip 7. La modella triestina ha ammesso di essere molto attratta da Luca Onestini il quale nelle ultime ore ha però ribadito di non volere avere alcuna relazione all'interno della casa di Cinecittà. Dopo averne parlato con il diretto interessato, Nikita si è fatta un bagno caldo ed è scoppiata in lacrime dopo il rifiuto.

Il confronto tra Luca e Nikita

Giovedì 1° dicembre, Nikita e Luca Onestini si sono ritrovati a parlare della loro situazione.

Nello specifico, la modella ha ribadito di nutrire un forte interesse.

Al contrario, Onestini ha evidenziato di vedere Nikita solo come un'amica. Il diretto interessato ha rivelato che per il momento non è scoccata la scintilla da parte sua. In futuro non è chiaro se anche lui vedrà la coinquilina con occhi diversi, ma per adesso no. Il 30enne ha così ribadito la sua posizione: "Non ci stiamo frequentando".

In un secondo momento, lo stesso Onestini ha trattato l'argomento con Daniele Dal Moro e Micol Incorvaia. Luca ha spiegato che non gradisce le scenate di gelosia di Nikita, anche perché lui caratterialmente è molto espansivo. Daniele e Micol hanno consigliato a Onestini di essere più chiaro con Nikita per non farla illudere, ma il 30enne emiliano ha ribadito che gli piace avere un atteggiamento affettuoso con la modella.

Lo sfogo della modella

Vista la situazione in essere, Nikita si è sfogata con Luca Salatino.

Nella zona beauty, la modella ha raccontato alcuni passaggi del confronto avvenuto con Onestini: "Lui mi ha detto che stava scherzando". A quel punto Nikita ha rivelato di non credere al fatto che in futuro da parte di Onestini possa scattare la scintilla dell'amore: "Lo capisci subito se ti piace una persona".

A tal proposito la concorrente del Grande Fratello Vip 7 è arrivata alla conclusione di non dedicare più attenzioni al coinquilino: "Me la faccio passare". Al tempo stesso, però, Pelizon ha sostenuto che l'interesse nei confronti di una persona non può passare da un giorno all'altro.

Terminata la chiacchierata con Salatino, Nikita ha deciso di farsi un bagno.

La gieffina ripensando al due di picche di Luca Onestini, è scoppiata a piangere.

Nikita "devo fare lo switch, mi sento una cogl*ona"

"percepivo feed-back come interesse invece scherzava"

"dice chissà in futuro ci potrebbe essere qualcosa, ma se ti piace lo capisci subito, devo farmela passare tutto qui" autoanalisi perfetta🙏 #gfvip #nikiters pic.twitter.com/7P3kDg5A5y — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 1, 2022

Il commento di alcuni telespettatori

Il crollo emotivo di Nikita non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, gli utenti hanno espresso dei pareri contrastanti: da un lato c'è chi ha sostenuto che Luca Onestini abbia illuso la coinquilina mentre dall'altro c'è chi pensa che Nikita abbia fatto tutto da sola.

Un utente ha riferito di essere dispiaciuto nel vedere la modella triestina in lacrime: "Grande, anima bella". Un altro utente ha proposto di inviare un messaggio aereo alla concorrente per farle sentire il supporto dei fan all'esterno del reality show.