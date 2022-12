Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto l'ennesima discussione al Grande Fratello Vip 7. Il botta e risposta tra i due coinquilini è partito da una battuta di Oriana che ha infastidito il 32enne veneto. Quest'ultimo a sua volta ha ribadito di non voler avere alcun rapporto con la influencer venezuelana. La reazione di Dal Moro ha portato i due "vipponi" ad avere uno scontro al vetriolo.

Oriana e Daniele ai ferri corti

Sabato 3 dicembre, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato.

Il botta e risposta è iniziato per una frase ironica della influencer sul maglione indossato dal coinquilino.

Daniele ha fatto notare a Marzoli di non voler avere alcun rapporto con lei: "Non sei una persona che mi piace". Secondo lui infatti, la ragazza, sarebbe interessata solamente alle telecamere, aggiungendo: "Se ti saluto è perché sono educato".

Dal canto suo, Oriana ha sbottato: "Tu non sei normale, ti devi cercare uno psicologo". Secondo il punto di vista della influencer, Daniele avrebbe dei problemi con lei e sarebbe incoerente. Oriana non comprende perché Daniele continui a salutarla tutte le mattine, nonostante non voglia intraprendere un rapporto amichevole con lei all'interno della casa. non vuole avere un rapporto amichevole. Oriana ha sostenuto che da una persona con la quale non ha rapporti, si aspetta che parli male di lei alle sue spalle e non che le dia il buon giorno tutte le mattine.

Daniele e Oriana che si scannano e Nikita che cerca di portarsi via Daniele per farlo calmare, io mi sto pisciando 💀#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xmMXuIscbt — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 3, 2022

In replica, Daniele da tirato in ballo una video accaduta nella 19esima puntata del Reality Show. Stando a quanto riferito da Dal Moro, Oriana si sarebbe avvicinata per chiedergli se le piacesse Micol: "Mi chiedi se mi piace?

Perché?" Infine, il 32enne ha ribadito il suo pensiero su Marzoli: "A pelle non mi piaci".

Il commento di alcuni telespettatori

Le ruggini tra Daniele e Oriana sono nate qualche settimana fa. La influencer aveva lasciato intendere di essere interessata a Daniele, ma poi si è avvicinata ad Antonino Spinalbese.

L'ennesimo battibecco del duo Dal Moro-Marzoli, non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, gli utenti hanno espresso un giudizio contrastante: da un lato c'è chi ha preso le difese di Daniele mentre dall'altro c'è chi ha difeso Oriana. Un utente ha punzecchiato Marzoli: "Una gran signora". Un altro fan del reality show ha chiosato: "Oriana come Charlie, una provocatrice". Un altro utente sostiene che la influencer non abbia gradito il due di picche ricevuto da Daniele Dal Moro.

Al tempo stesso, c'è anche chi ha puntato il dito contro Dal Moro: "Lui l'ha offesa e aggredita verbalmente". Un altro utente invece, ha sostenuto che Daniele sarebbe infastidito perché Oriana ha preferito Antonino a lui.