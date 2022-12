È scontro a distanza tra Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) e Stefano Fiordelisi. Tutto è iniziato da un commento del ragazzo, in cui ha accusato il papà della sua ex di aizzare i fan sui social contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Gianluca dopo avere scoperto di essere stato bloccato da Stefano Fiordelisi con l’account della sua ex, è stato protagonista di uno sfogo.

Che cos'è successo?

Tra Gianluca e Stefano Fiordelisi non corre buon sangue: in passato Antonella e Gianluca hanno avuto una relazione, ma il papà di lei non avrebbe mai appoggiato la storia.

In una stories su Instagram, Benincasa ha criticato Stefano Fiordelisi: "Gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra?". Secondo Gianluca, il padre di Antonella starebbe solamente fomentando odio e imbarazzo quando in alcune situazioni la cosa migliore sarebbe il silenzio. Secondo l’ex della 24enne campana, il padre di Antonella starebbe facendo solamente brutte figure. Gianluca è convinto che quando Antonella uscirà dal Grande Fratello Vip 7 starà malissimo, perché suo padre le ha sempre fatto credere di essere la preferita dei telespettatori quando in realtà le cose non sarebbero affatto così. Per Gianluca, il signor Stefano starebbe solamente chiudendo le porte del lavoro a sua figlia con il suo atteggiamento e avrebbe fallito come genitore.

Infine, Gianluca Benincasa ha chiuso la riflessione con un’ulteriore stoccata a Stefano Fiordelisi: "Sei diventato l'esempio da non seguire di un'Italia intera".

Il gesto del signor Fiordelisi

Con tutta probabilità le parole di Gianluca Benincasa sono arrivate all'orecchio di Stefano Fiordelisi. Dunque, il papà di Antonella ha deciso di bloccare l'account del giovane imprenditore.

Non ci sarebbe nulla di male, se non che Stefano ha bloccato Gianluca con l'account di sua figlia Antonella.

Benincasa dopo avere appreso di essere stato bloccato da Stefano Fiordelisi sul profilo Instagram di Antonella, ha dato adito ad uno sfogo: "Ecco il papy che mi blocca con il profilo della figlia". A tal proposito il giovane ha sbottato: "Stai facendo l'ennesima figuraccia dimostrando la tua incapacità nel gestire le emozioni".

A detta dell'ex di Antonella, il padre continuerebbe a gestire la vita della figlia in modo ossessivo.

Infine Benincasa ha spiegato che potrebbe utilizzare tantissimi aggettivi su Stefano Fiordelisi ma per rispetto della sua ex fidanzata non lo farà: "L'infelcità di quest'uomo non ha confini". Al momento il papà di Antonella Fiordelisi non ha replicato alla stoccata di Gianluca, ma non è escluso che presto possa controbattere.