Tata Carla è arrivata al Grande Fratello Vip 7 con un compito specifico: mettere in ordine la casa visto che i concorrenti hanno dimostrato di essere molto disordinati. Mercoledì 21 dicembre, la donna ha però espresso il proprio disappunto per la scarsa collaborazione di Luca Onestini, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Mentre alcuni concorrenti si sono offerti di collaborare per preparare il pranzo, il trio Onestini-Tavassi-Donnamaria ha infatti iniziato ad assaggiare tutte le pietanze che rano già pronte. Tale atteggiamento ha infastidito tata Carla, tanto da cacciare i tre concorrenti dalla zona cucina.

Che cos'è successo?

Milena Miconi, Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti si sono messi subito a disposizione della tata per aiutarla a preparare il pranzo. Durante i preparativi la signora Carla ha avuto da ridire per l'atteggiamento di Luca Onestini, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Mentre i concorrenti si trovavano in cucina, il trio ha iniziato ad assaggiare le pietanze già pronte. L'atteggiamento dei tre concorrenti e la scarsa collaborazione oltre al disordine persistente hanno infastidito Carla, tanto da sbottare con Onestini-Tavassi-Donnamaria: "Adesso fuori, fuori".

Tata Carla ha spiegato di essere una persona propensa al gioco, ma quando è il momento di lavorare non accetta prese in giro: "Sono arrabbiata".

La diretta interessata ha chiesto a Luca Onestini, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi di andare nelle camere a rifare i letti, passare l'aspirapolvere o pulire il bagno. Infine stizzita tata Carla ha affermato: "Qui c'è un piano di lavoro con gente che lavora. Adesso basta ho perso la pazienza".

La signora Carla ha lasciato la Casa

Terminato il compito affidatole da Alfonso Signorini, tata Carla ha abbandonato la casa.

La donna era stata chiamata dal conduttore per aiutare i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 a mettere in ordine il loft.

Per tutta la giornata la signora Carla ha poi preparato insieme ad alcuni concorrenti il cenone di Natale. Al momento dei saluti finali, i concorrenti si sono radunati in salone e Attilio Romita ha letto una lettera: "Oltre alla gratitudine per tutto quello che ha fatto, devo fare un apprezzamento speciale per come l'ha fatto e cosa ci ha dato". Il giornalista si è inoltre scusato con la signora Carla per averla accolta in modo freddo: Attilio si era augurato che la tata non svegliasse i concorrenti alle 9 il giorno dopo la puntata.

Dopo avere ascoltato i ringraziamenti dei concorrenti, tata Carla ha contraccambiato: "Siete tutti matti, ma vi voglio bene". La donna è stata accompagnata alla porta rossa da Edoardo Tavassi ed è stata congedata con un bacio sulla guancia.