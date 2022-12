Lunedì 5 dicembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mostrato delle clip in cui Micol Incorvaia parlava male di Antonella Fiordalisi, accusandola di essere "limitata mentalmente".

Alla vista di queste immagini, Antonella ha minacciato Edoardo di lasciarlo.

Antonella minaccia di chiudere con Edoardo

Dopo la puntata, Antonella è andata in piscina ed Edoardo Donnamaria l’ha raggiunta. Il giovane ha ammesso che la frase di Micol Incorvaia è stata sbagliata, aggiungendo: "Non per questo però mi sento di dire che lei sia un mostro.

Seppur ha detto una cosa pessima e di cattivo gusto. Io ti ho anche abbracciato e mi hai scansato. Sono dalla tua parte, ma non ti dirò che è mostruosa, perché non lo è”.

Fiordelisi però ha accusato Edoardo di non averla difesa e di aver continuato a dare ragione alla sua ex Micol: “Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme”. Poi la ragazza ha aggiunto: “Ti lascio, te lo dico io e non torno più indietro, vattene e lasciami sola”.

La influencer ha infine affermato che in casa sarebbe pieno di "vipere" e che con questo gesto Edoardo ha solo peggiorato le cose: "Tu la difendi e mi scendi. Capisco che è la tua ex, ed è anche la sorella della fidanzata del tuo migliore amico.

Ma questo non lo accetto. Tu dovevi difendermi e invece non è stato così. Ho avuto ragazzi che mi difendevano e non si limitavano a dire che ha sbagliato. Meglio essere come me che come lei, io persone cattive come lei non le ho mai viste”.

Ascolti tv del 5 dicembre: GFVip battuto dalla partita di calcio Brasile-Sud Corea

La puntata del Grande Fratello Vip del 5 dicembre è stata ricca di colpi di scena: ci sono stati vari confronti tra Antonino, Edoardo e Antonella, la sorpresa delle sorelle per Spinalbese, il confronto tra Patrizia e Pamela Prati e anche l'eliminazione al televoto di Luciano Punzo.

A livello di dati Auditel il reality show condotto da Alfonso Signorini - lunedì 5 dicembre - è stato seguito da 2.892.000 spettatori, con uno share del 22,92%, risultando il secondo programma più visto della serata dopo la partita dei Mondiali di calcio Brasile-Sud Corea in onda su Rai 1, che è stata vista da 6.550.000 telespettatori, totalizzando uno share pari al 29,09%.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda, per la prima volta al sabato sera: il 10 dicembre.