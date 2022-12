Scoppia la lite nella notte al Grande Fratello Vip 7. Daniele Dal Moro ha perso le staffe nei confronti di Antonella, dopo aver ascoltato delle frasi poco carine da parte della sua inquilina.

Fiordelisi, infatti, pur di avere a sua disposizione l'armadio di Daniele, ha lanciato un appello ai suoi fan affinché si mobilitassero per far sì che Daniele venisse eliminato dal televoto che lo vede protagonista nella prossima puntata serale in programma il 10 dicembre.

Scoppia la lite nella notte tra Antonella e Daniele al Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip è diventato particolarmente teso nel cuore della notte e Daniele ha sonoramente perso le staffe nei confronti della fidanzata di Edoardo Donnamaria.

Antonella ha lanciato degli appelli ai fan affinché si attivassero per far uscire Daniele Dal Moro dal televoto di questa settimana.

Un modo di fare che, in un primo momento, non è piaciuto ad Attilio Romita, il quale ha subito bacchettato la concorrente per il suo modo di fare questo tipo di appelli contro l'ex tronista di Uomini e donne.

Tuttavia, Daniele ha avuto modo di ascoltare in prima persona le parole di Antonella e dopo aver sentito il suo appello contro di lui, non si è fatto problemi ad intervenire sbottando contro la concorrente.

'Ignorante, meglio che stai zitta', Daniele perde le staffe contro Antonella al GF Vip (Video)

"Io ti garantisco che se esco sono felice, perché non sento più la tua voce.

Mi infami", ha sbottato Daniele Dal Moro puntando il dito contro Antonella.

"Meglio che stai zitta, invece di dire c...", ha sentenziato ancora l'ex tronista di Uomini e donne che questa notte ha avuto modo di uscire allo scoperto e di dire tutta la verità in faccia alla concorrente.

"Non dovrei mai discutere con un ignorante perché poi mi porta al suo livello", ha aggiunto ancora Daniele che non si è fatto problemi a sparare a zero contro la sua compagna di gioco in questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Daniele: -“Antonella io ti garantisco che se esco, sono più contento io perché non sento più la tua voce che ti assicuro mi ha rotto il cazzo, te lo garantisco”



DANIELE LA PIPÌ SOTTO #gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/PjgDclWubH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 9, 2022

'Sei un pesantone', Antonella sbotta contro Daniele nella notte

Insomma, un clima decisamente teso quello che si respira nella casa di Cinecittà a poche ore dalla prossima puntata serale che, questa settimana, ci sarà sabato 10 dicembre su Canale 5.

Intanto, però, Antonella non ha incassato il colpo senza replicare e subito dopo gli attacchi da parte di Daniele, la concorrente ha accusato l'ex tronista di Uomini e donne di essere una persona pesante.

"Sei un principino, pesantone e pure inetto", ha sbottato Antonella Fiordelisi sostenendo che sarebbero in tanti a non avere una buona considerazione di Daniele Dal Moro all'interno della casa del GF Vip.