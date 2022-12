Nella puntata di lunedì 26 dicembre 2022, Soleil Sorge è arrivata in studio nei panni di opinionista, sostituendo momentaneamente Sonia Bruganelli. In casa, Soleil ha trovato il suo ex Luca Onestini e, più volte, la influncer non ha perso tempo per criticare l’atteggiamento del suo ex fidanzato. Oltre a Luca, Soleil ha anche criticato il comportamento di Antonella, reputandola falsa. I due concorrenti del Grande Fratello Vip però, non hanno perso tempo e hanno duramente sparlato di Sorge nel corso delle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Soleil attaccata da Onestini e Fiordelisi

Luca e Antonella non hanno evidentemente preso bene l’arrivo di Soleil come opinionista. A tal proposito, Onestini si è sfogato con Antonella Fiordelisi, rivelandole:” Lei ce l’ha con te, perchè è super competitiva e ha paura che tu le rubi il posto. A prescindere da chi c’era in casa, lei è andata subito contro di te. Ti aveva puntata sin da casa, e si è subito sfogata contro di te in diretta, almeno per due volte. Lei se vede che c’è una donna di carattere, l’attacca. Io so anche perchè ti ha puntata e spero torni preso Sonia, perchè Soleil non è oggettiva”. Luca ha poi aggiunto contro Soleil che ha solo fatto una pessima figura nei panni di opinionista e che tutto quello che dice, non ha senso.

Ovviamente Antonella ha replicato dinanzi a queste esternazioni di Luca Onestini, dicendo: “E falla parlare, a me non mi frega. Mi stava pure simpatica, ma fortunatamente Sonia tornerà tra due settimane. Mi sembra strano che dica queste cose assurde, forse non guarda tutto il programma”. Pare dunque che adesso i vipponi che inizialmente criticavano Bruganelli, adesso stiano aspettando fermamente il suo ritorno in diretta, pur di scampare alle critiche di Soleil.

Edoardo Donnamaria e Antonella imitano Soleil e lei risponde sui social

Ma gli attacchi verso Soleil Sorge non si sono fermati qui, infatti Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, nella giornata di martedì 27 dicembre, si sono messi ad imitare Sorge. Il primo ad iniziare è stato Edoardo il quale, imitando l’opinionista, ha iniziato a dire le stesse parole che aveva detto lei in puntata.

A fare eco è arrivata subito Antonella, cercando di fare un altro siparietto comico. Immediata è stata però la risposta di Soleil, la quale, rispondendo ad un utente Twitter che aveva condiviso il video dell’imitazione, ha detto: “Qualcuno dica loro che hanno quasi trent’anni”. Non resta dunque che attendere la prossima puntata che andrà in onda il 2 gennaio 2023, per scoprire cosa dirà Soleil in merito a questi attacchi ricevuti nel corso della settimana.