Durante la 22^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 12 dicembre su Canale 5, è stato mandato in onda un confessionale di Attilio Romita che ha scaturito numerose polemiche dentro e fuori la casa di Cinecittà. L'ex direttore del Tg1 ha sostenuto che non potrebbe mai intraprendere una liaison con Sarah Altobello, perché si vergognerebbe a portarla a cena con i suoi colleghi di lavoro. Parole duramente condannate da Anna Pettinelli: la speaker radiofonica non ha nascosto di vedere fuori dal gioco Romita.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Nella precedente puntata del Reality Show, Attilio è stato redarguito dalla compagna Mimma per essersi avvicinato a Sarah.

Nel corso della puntata di ieri, è stato mandato in trasmissione un confessionale dell'ex direttore del Tg1 in cui ha sminuito la coinquilina barese: "Non potrei mai andare a cena con le persone che frequento anche per lavoro con una compagna così fru fru". Anziché ridimensionare il suo giudizio, Romita ha continuato a sparare a zero spiegando che farebbe delle pessime figure ad andare in giro con una donna come Sarah.

Il commento di Anna Pettinelli

Le parole di Attilio Romita hanno mandato su tutte le furie i telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Tra le persone che hanno criticato il giornalista, c'è stata Anna Pettinelli. La speaker radiofonica su Twitter ha scritto: "Ma che schifo". Poi, la diretta interessata ha proseguito: "Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei". Secondo Pettinelli, Romita dovrebbe uscire immediatamente dal gioco.

Ma che schifo! Attilio!Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

Al tweet di Anna hanno replicato anche alcuni utenti, schierandosi dalla parte di Sarah Altobello: "Qui ci vuole la squalifica, altroché".

Un altro follower ha commentato con testuali parole: "Mi auguro che la compagna di Attilio lo lasci". A detta di un utente, sui social ci sarebbero ancora telespettatori che difenderebbero Romita anche dopo questa caduta di stile. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del giornalista: "Antonino ha fatto peggio con Oriana ma non è stato massacrato".

La reazione di Sarah Altobello

Dopo avere ascoltato il confessionale di Attilio, Sarah ha ammesso di esserci rimasta molto male.

La diretta interessata ha riferito ad Alfonso Signorini che non si aspettava un giudizio simile da un uomo con la quale aveva molto legato all'interno del reality show. Sebbene Romita abbia compreso l'errore, la concorrente barese al momento non ha accettato le scuse del coinquilino. Durante la nomination, Sarah ha deciso di nominare l'ex mezzbusto de Tg1 poiché si è sentita ferita.

Attilio Romita è stato duramente criticato anche dai suoi compagni d'avventura, tanto che al momento delle nomination è risultato il più votato.