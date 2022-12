Mercoledì 21 dicembre, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno avuto un diverbio acceso al Grande Fratello Vip 7. Tutto è iniziato da Giaele che ha raggiunto l'ex di Belen per un chiarimento, visto che dallo scorso lunedì che non si parlano. Antonino però ha rimproverato la coinquilina di non averlo difeso davanti agli attacchi di Oriana Marzoli. Non contento il 27enne ligure ha "minacciato" Giaele di raccontare alcune sue confidenze ricevute.

Spinalbese chiude con De Donà

Durante la 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonino è stato attaccato duramente da Oriana Marzoli: la concorrente venezuelana ha tirato in ballo anche il passato del 27enne di La Spezia.

In puntata, Giaele De Donà ha applaudito l'amica Oriana mandando su tutte le furie Spinalbese: quest'ultimo dallo scorso lunedì ha deciso di non rivolgere più parola a De Donà.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, Giaele ha chiesto ad Antonino un chiarimento. Nel vedere il fastidio del coinquilino, De Donà ha detto ad Antonino: "Dopo tutti i triangoli che hai fatto...". La frase pronunciata dalla concorrente veneta ha mandato su tutte le furie Spinalbese, tanto da dirigersi verso la porta e abbandonare la conversazione. Poco dopo Antonino è rientrato in stanza e ha sbottato con Giaele: "Io e te sappiamo anche la nostra verità- Non fare la furba". L'ex di Belen ha messo in guardia la coinquilina che se avesse continuato su quella strada, nella prossima puntata del Reality Show racconterà alcune confidenze ricevute proprio da Giaele.

Infine Antonino ha invitato la coinquilina a smetterla: "Faresti una brutta figura".

Giaele in crisi dopo la lite

La discussione avuta con Antonino Spinalbese ha messo in difficoltà Giaele De Donà.

La concorrente veneta parlando con Micol Incorvaia è scoppiata a piangere per la delusione: "Mi da fastidio starci male". Inoltre la concorrente si è detta delusa per essere stata "minacciata" di sentire pubbliche le sue confidenze personali.

A consolare De Donà, ci ha pensato Micol: la influencer siciliana ha spiegato che se Antonino dovesse mettere un punto alla loro amicizia per un appaluso fatto ad Oriana Marzoli, probabilmente non si trattava di un vero rapporto. Tuttavia, Micol ha rimproverato la coinquilina per avere tirato in ballo la vicenda legata al triangolo: "Hai esagerato, quindi capisci la sua reazione".

Spinalbese-De Donà: amicizia al capolinea?

Al momento non è chiaro se il rapporto tra Giaele e Antonino tornerà come prima.

I due concorrenti si erano avvicinati all'inizio del Grande Fratello Vip 7. Il feeling mostrato tra i due sembrava potesse sbocciare in qualcosa di più, tanto che Spinalbese per rispetto del marito di Giaele ha preferito fare un passo indietro.