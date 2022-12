L'idillio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria è durato ben poco. Nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno avuto una discussione. Tutto è iniziato da alcuni commenti di Donnamaria su un aereo arrivato per Ginevra Lamborghini: Spinalbese ha chiesto al coinquilino di non prendersi alcuna confidenza, perché non lo ritiene un suo amico.

Il botta e risposta

Il 30 novembre sulla casa di Cinecittà è sorvolato un aereo con una dedica indirizzata all'ex concorrente Ginevra. Secondo Edoardo Donnamaria, Spinalbese starebbe cavalcando l'onda sul flirt con l'ex coinquilina.

Infastidito dal giudizio del coinquilino, il 27enne ligure ha spiegato che Donnamaria spesso parla di lui perché è una persona insicura. Tuttavia, Edoardo nel mentre stava passando dal giardino ha detto di non voler essere definito insicuro da una persona che tutti i giorni si mette la crema sul viso e passa pomeriggi interi a guardarsi allo specchio.

Antonella Fiordelisi ha cercato di intervenire per trovare un punto d'incontro tra i due coinquilini, ma Edoardo ha chiesto alla 24enne di non intromettersi in quanto sapeva difendersi da solo.

La conversazione è proseguita con Donnamaria che ha spiegato di avere fatto delle battute ironiche, perché riteneva Antonino un suo amico. Spinalbese però non è sembrato pensarla allo stesso modo: "Non mi interessa il tuo parere.

Si tratta che io non ti do confidenza". L'ex compagno di Belen ha precisato di accettare l'ironia di chiunque dei suoi compagni d'avventura, ma non da parte di Donnamaria. A quel punto il volto di Forum ha detto di accettare la presa di posizione del 27enne.

Donnamaria e Spinalbese: un rapporto di alti e bassi

La convivenza forzata tra Antonino ed Edoardo è caratterizzata da alti e bassi.

All'inizio del Reality Show i due coinquilini andavano piuttosto d'accordo. L'idillio si è interrotto quando Antonella ha fatto un massaggio ai glutei di Spinalbese: Donnamaria non aveva nascosto di essere geloso. Per alcune settimane i due concorrenti si sono evitati, ma nell'ultimo periodo sembravano essere tornati ad avere il rapporto di prima.

Con la discussione avvenuta il 30 novembre tra Donnamaria e Spinalbese si aprirebbe un nuovo capitolo. Lo stesso Edoardo ha litigato con Antonella nel pomeriggio, perché a suo dire parlerebbe sempre di Antonino Spinalbese. A mandare su tutte le furie il volto di Forum c'è stata anche una camicia indossata da Antonella di proprietà di Spinalbese.