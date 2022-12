Nelle scorse ore, Luca Onestini ha proposto ad alcuni coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 7 di fare una "battle" con dei botta e risposta al vetriolo. Arrivato il turno di Daniele Dal Moro, l'imprenditore ha stuzzicato Oriana Marzoli citando Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, lei ha risposto con ironia alla "provocazione" del coinquilino.

Ecco cos'è accaduto durante il gioco

Nella "battle" proposta da Luca Onestini, Daniele e Oriana sono stati i protagonisti del gioco.

Daniele Dal Moro ha fatto una battuta a Oriana Marzoli tirando in ballo anche Stefano De Martino: "Non è colpa mia se ti beccata Antonino invece di De Martino". La replica ironica della influencer venezuelana è stata pronta e immediata: "Amore, perché non ha mi ha ancora conosciuta".

Daniele: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia”



Oriana: “Amore perché ancora non mi ha conosciuta eh, bebe tesoro”



QUESTI DUE SONO LA MIA VITA 😭😭#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/rv1eR0zJ6K — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

Il tutto si è svolto in maniera goliardica, tanto che tutti i presenti in veranda sono scoppiati a ridere per la spontaneità della influencer venezuelana. Alberto De Pisis si è portato una mano sul volto per l'imbarazzo.

Tuttavia, sui social non sono mancate delle critiche da parte di alcuni utenti per il fatto che siano stati tirati in ballo per l'ennesima volta i coniugi Rodriguez-De Martino.

Il percorso di Oriana nella casa del GF Vip

Dopo l'ingresso di Oriana nella casa del GF Vip, lei e Daniele Dal Moro avevano instaurato un ottimo rapporto.

La vicinanza della influencer ad Antonino Spinalbese, però, aveva portato l'imprenditore veronese a fare un passo indietro: ora comunque i due coinquilini sono riusciti a trovare la sintonia che c'era prima. Nel frattempo invece il rapporto fra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese pare essere è ai minimi storici.

I due coinquilini dopo avere avuto una notte di passione, si sono allontanati in modo non troppo cordiale: Antonino aveva chiuso la conoscenza con lei perché la riteneva una persona superficiale.

Nel corso della 24^ puntata del Reality Show, la stessa Marzoli ha punzecchiato Spinalbese sul suo passato, facendo un paragone fra lui e Stefano De Martino: secondo Oriana infatti Belen Rodriguez sarebbe tornata con il marito perché più "figo" rispetto ad Antonino.

Alla "stoccata" della coinquilina, il 27enne ligure aveva preferito non replicare, tuttavia era apparso molto infastidito.

Dopo quella discussione, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non si sono più rivolti parola. Quindi la battuta di Daniele Dal Moro in occasione della "battle" ha in qualche modo riacceso i riflettori su questa vicenda.