Edoardo Donnamaria è tornato a criticare l'atteggiamento avuto da Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli. Secondo il concorrente del Grande Fratello Vip 7, l'ex di Belen avrebbe sbagliato perché dall'altra parte c'era una persona fortemente invaghita di lui. Sulla base di quanto dichiarato, Edoardo non ha compreso perché la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, continua a difendere Antonino.

Edoardo spara a zero su Antonino

La convivenza forzata tra Edoardo Donnamaria e Antonino è sempre più difficile.

Il volto di Forum, nel corso di una chiacchierata con Nikita e Luca Onestini, ha puntato il dito contro il 27enne ligure per come si è comportato con Oriana: "Ci ha avuto un rapporto intimo e l'ha mollata".

Edoardo ha ribadito che tutti nella vita hanno avuto un atteggiamento simile, ma lui personalmente ha smesso di comportarsi in quel modo perché a 23 anni è stato malissimo per amore. Nel corso del suo sfogo, Donnamaria ha fatto una riflessione: "Se dall'altra parte c'è una persona presa non ci vado a letto solo per quello".

Il forumista lucido anche sulla questione Oriana - Antonino e si è reso anche conto del fatto che Antonella difenda a priori il parrucchiere 🫢 #Gfvip pic.twitter.com/lGKmDl0Amw — Soqquadro (@gicarestik2) December 5, 2022

Donnamaria deluso da Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, a riguardo, ha ribadito di non comprendere come faccia Antonella Fiordelisi a difendere Antonino.

Nel dettaglio, il concorrente romano ha riferito che la sua fidanzata ha difeso l'ex di Belen perché al posto suo un altro avrebbe sfruttato la vicenda della coppia per avere le clip durante le puntate del reality show. A tal proposito, Donnamaria ha confidato di avere perso le staffe con la fidanzata per una sua frase: "Se ne esce dicendomi che io avrei fatto peggio.

Dici a me così? Me ne sono andato". Il volto di Forum ha iniziato a capire che Antonella spesso prende le difese di Spinalbese, tale atteggiamento non sembra essere più tollerato da Edoardo. Per questo motivo la coppia negli ultimi giorni sta avendo molteplici discussioni proprio per la vicinanza della 24enne ad Antonino.

Il commento di alcuni telespettatori

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore del concorrente romano: "Edoardo lucido sulla questione Oriana, si è reso conto che Antonella difende a priori Antonino". Un utente, invece, si è domandato come faccia Donnamaria a parlare sereno con Nikita, dopo aver sparlato alle spalle della modella insieme alla sua fidanzata. Un altro utente ha preso le difese di Antonino Spinalbese: "Si va a prescindere contro Antonino, senza che lui lo calcoli".

Infine, un telespettatore che tirato in ballo il signor Stefano Fiordelisi: "È qui che il padre di Antonella ha detto che Edoardo è stato con Micol solo perché preso fisicamente".