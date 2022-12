Al Grande Fratello Vip 7 non c'è pace: da alcuni giorni a questa parte, i litigi tra i coinquilini sono sempre più frequenti. Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese hanno discusso per l'atteggiamento avuto dal 27enne nei confronti di Oriana Marzoli. Secondo il giovane volto di Forum, l'ex di Belen Rodriguez non avrebbe avuto un comportamento rispettoso nei confronti delle donne conosciute all'interno della casa.

È scontro tra Edoardo e Antonino

Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, Oriana ha discusso con Daniele.

Nella tarda serata, Daniele si è ritrovato in cortiletto con alcuni coinquilini a commentare quanto accaduto. Luca Onestini prima ha chiesto quale fosse il motivo della discussione, poi ha preso le difese della concorrente venezuelana. Nel momento in cui Antonino Spinalbese ha cercato di spezzare una lancia a favore di Dal Moro, Onestini l'ha redarguito tirando in ballo il comportamento che lui ha avuto con alcune donne all'interno della casa.

A quel punto Edoardo Donnamaria ha deciso di fornire la sua opinione su Spinalbese: secondo il giovane volto di Forum ci sono modi e modi per chiudere una frequentazione. Inoltre ha sostenuto che Antonino abbia avuto un comportamento ambiguo con Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli: "Ti sei comportato male nei confronti delle donne".

Dal canto suo Spinalbese dopo aver ascoltato il parere del coinquilino ha replicato stizzito: "Questo è il tuo parere e lo accetto, ma per me conta meno della carta igienica".

Antonella Fiordelisi si schiera con Spinalbese, Donnamaria irritato

Nella conversazione tra Donnamaria e Spinalbese si è intromessa anche Giaele. Quest'ultima ha spiegato ad Antonino di avere sbagliato il modo in cui ha deciso di chiudere la conoscenza con Oriana.

Inoltre l'influencer crede che non sia bello dire a una persona di essersi pentito di averla conosciuta.

Antonino infastidito dal giudizio della sua amica ha sbottato: "Mi state facendo passare per un pezzo di m...". A quel punto Antonella Fiordelisi ha chiesto la parola e ha spezzato una lancia a favore del 27enne ligure. La difesa di Antonella ad Antonino ha mandato su tutte le furie Donnamaria, tanto che ha deciso di abbandonare la conversazione.

Nella notte c'è stato un nuovo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, al punto che i due coinquilini hanno deciso di non dormire insieme. I "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) nelle scorse settimane avevano raggiunto un accordo: Antonella non avrebbe mai parlato o difeso Antonino in presenza di Edoardo, ma il patto sarebbe venuto a mancare.