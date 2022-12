Nella casa del Grande Fratello Vip 7 la tensione è alle stelle. Martedì 13 dicembre, Edoardo Donnamaria ha rivolto parole piuttosto dure nei confronti di Antonino Spinalbese. Scendendo nel dettaglio, il 28enne romano ha sostenuto di non sentire alcuna competizione con il coinquilino, poiché lo considera una persona che vale zero. Inoltre, Edoardo ritiene che Antonino abbia solo usato Oriana Marzoli per avere un rapporto intimo.

Donnamaria non sopporta più Spinalbese

Parlando con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria ha sparato a zero su Antonino Spinalbese.

Il volto di Forum ha riferito di non trovare piacevole l'ex di Belen Rodriguez. Edoardo ha ammesso che si era riavvicinato al coinquilino, nonostante avessero litigato: "Ha provato a farmi passare dalla parte del torto". Secondo il punto di vista di Donnamaria, Antonino è convinto di avere qualcosa da recriminare nei suoi confronti, ma la realtà sarebbe diversa: "Sono io che ho subito". Senza peli sulla lingua Edoardo ha rincarato la dose su Spinalbese: "Antonino per me vale poco, non c'è competizione, lui per me vale zero".

Secondo la versione di Donnamaria, non c'entrerebbe nulla la vicinanza del 27enne ligure ad Antonella Fiordelisi. Sebbene Edoardo non sia voluto entrare nel merito ha lasciato intendere che tra i due sono accadute delle cose gravissime.

Lo stesso concorrente ha sostenuto che se tutto fosse accaduto lontano dal Reality Show, probabilmente sarebbe arrivato ad uno scontro fisico o avrebbe denunciato l'ex di Belen.

Il commento di Edoardo sull'affaire Antonino-Oriana

Come se non bastasse Edoardo Donnamaria è tornato a commentare l'affaire avuto tra Antonino e Oriana: i due hanno avuto una notte di passione sotto le lenzuola, ma il giorno seguente Spinalbese ha deciso di interrompere la conoscenza con la influencer sudamericana.

Secondo il punto di vista di Donnamaria, il coinquilino non si sarebbe comportato bene con Oriana: "Lui voleva solo avere un rapporto intimo". Il 28enne crede che Antonino abbia solo utilizzato una scusa nel dire che Marzoli è una donna poco sensibile.

Dal punto di vista del volto di Forum, Spinalbese avrebbe solo ottenuto quello che voleva da Oriana Marzoli.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, le parole di Edoardo Donnamaria non sono passate inosservate. Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Antonino Spinalbese. Un fan del Grande Fratello Vip 7 è convinto che Donnamaria ce l'abbia con il coinquilino solo perché geloso di Antonella Fiordelisi. Altri telespettatori invece, si sono schierati dalla parte del volto di Forum.