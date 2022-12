Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nelle scorse ore, il volto di Forum è stato chiamato in confessionale dagli autori per scrivere la sua linea della vita. Nel tardo pomeriggio, il concorrente ha ascoltato una conversazione tra un uomo e una donna mentre ironizzavano su quanto scritto dal concorrente. Immediatamente Edoardo è andato in confessionale ed ha dato adito ad uno sfogo.

La gaffe degli autori

Il 29 novembre, Edoardo Donnamaria è stato chiamato in confessionale con l'intento di scrivere la sua linea della vita.

Dopo qualche ora, il concorrente è riuscito a scrivere qualcosa sul suo passato. Parlando con Antonella Fiordelisi, il volto di Forum ha chiesto come mai abbia dovuto parlare di sé stesso. A quel punto la fidanzata lo ha rassicurato, spiegando che probabilmente nella prossima puntata del Reality Show potrebbe avere una sorpresa.

Nel pomeriggio, quando Edoardo stava dormendo con Antonella nella stanza si è sentita la voce di un uomo e di una donna. Nel dettaglio, gli autori stavano sparlando di Edoardo, commentando con ironia la linea della vita di Donnamaria. Dalla conversazione sarebbe emerso che il concorrente avrebbe impiegato troppo tempo a parlare del suo passato. Inoltre, Edoardo avrebbe utilizzato termini duri nei confronti dei suoi genitori.

mi sento male per edoardo.

un ragazzo che fa fatica a raccontarsi che viene deriso così dagli autori che si dimenticano il microfono acceso. aldilà delle simpatie questo trattamento fa SCHIFO, e un programma del genere ha il coraggio di parlare di bullismo?🥶#donnalisi #GFvip pic.twitter.com/j23KXqBkIh — ☽ (@CRUDELlA__) November 28, 2022

La reazione del concorrente

In stanza erano presenti anche Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.

Edoardo Donnamaria dopo essersi sentito preso in giro, è corso immediatamente fuori dalla stanza e ha sbottato: "Che m...". Poi, il diretto interessato è entrato in confessionale dove è rimasto per un bel po' di tempo. All'uscita le telecamere non hanno mai inquadrato il volto di Forum, tranne in un'occasione dove ha fatto una confidenza ad Antonella: "Mi sono arrabbiato".

Da quando è entrato al Grande Fratello Vip 7, Edoardo ha sempre fatto fatica a parlare del suo passato. Il diretto interessato spesso racconta alcuni aneddoti alla sua fidanzata, ma le poche volte che si lascia andare lo fa sotto le lenzuola dove i "vipponi" non possono essere ripresi.

I telespettatori criticano il gesto degli autori

Su Twitter, l'episodio non è passato inosservato.

Moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Edoardo Donnamaria: "Mi sento male per lui". Un altro utente ha fatto notare che in quel momento Micol (ex fiamma di Donnamaria) e Daniele sono scoppiati a ridere anziché prendere le difese del coinquilino. Un telespettatore si è detto spiazzato per la poca professionalità dimostrata dagli autori.

Infine, un altro fan del programma ha invitato gli autori del gesto a chiedere scusa al concorrente.