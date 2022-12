Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno criticato Antonino Spinalbese: entrambe le concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono convinte che il coinquilino abbia avuto un cambio di atteggiamento da quando è tornata in casa Ginevra Lamborghini. A tal proposito, il duo De Donà-Marzoli hanno deciso di "isolare" l'ex di Belen Rodriguez quando Ginevra uscirà di scena dal programma.

Per chi non lo sapesse, Ginevra è stata squalificata dal gioco per un commento offensivo su Marco Bellavia. Lunedì 12 dicembre, la concorrente ha avuto la possibilità di raggiungere i suoi ex coinquilini per una settimana.

Lo sfogo di Giaele

Giaele all'inizio del percorso al Grande Fratello Vip 7 si era avvicinata ad Antonino. Con l'ingresso di Oriana, il duo De Donà-Spinalbese aveva subito un nuovo momento di crisi. Dopo essersi ritrovati, Giaele ha nuovamente messo in discussione il rapporto con il 27enne di La Spezia.

Parlando con Oriana Marzoli, Giaele De Donà ha confidato di essere delusa dall'atteggiamento di Spinalbese: "Gli ho detto che a Natale poteva far pace con Alberto e questo mi risponde in maniera brutta". A tal proposito, la concorrente veneta ha spiegato che anche Ginevra la pensava come lei su Alberto e Antonino, ma quest'ultimo ha risposto in modo piccato solamente a lei. Stufa del comportamento del coinquilino, Giaele ha sostenuto che quando Ginevra lascerà nuovamente la casa non cercherà più Antonino.

Le parole di Oriana

A fare eco a Giaele, ci ha pensato Oriana.

La concorrente sudamericana delusa per l'atteggiamento che Antonino ha avuto nei suoi confronti ha sbottato: "Che schifo, mi viene da vomitare. Non lo sopporto". Oriana si è detta pentita di avere avuto un flirt con Spinalbese. Secondo il punto di vista di Marzoli, Antonino crede di essere la persona migliore al mondo quando in realtà avrebbe moltissimi difetti.

Infine, la diretta interessata ha sostenuto che il coinquilino si stia comportando male verso di lei per dimostrare di essere interessato solo a Ginevra.

Giaele e Oriana mettono in atto una strategia su Spinalbese

Deluse per l'atteggiamento di Antonino Spinalbese, Giaele e Oriana hanno deciso di mettere in atto una strategia.

Entrambe le concorrenti hanno deciso di non cercare più Antonino nel momento in cui Ginevra lascerà la casa.

Con tutta probabilità l'argomento verrà trattato nella 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 19 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.

Giaele è stufa di essere rimproverata dal 27enne ligure mentre Oriana non tollera di essere stata descritta dal coinquilino come una persona superficiale. Per questo motivo le due concorrenti vogliono isolare Spinalbese.