L'amicizia nata al Grande Fratello Vip 7 tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro sembra scricchiolare. Nella serata di mercoledì 30 novembre, la cantante si è ritrovata a parlare con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello dell'atteggiamento del veronese. Secondo Wilma, Daniele dopo la 19^ puntata avrebbe ridimensionato il loro rapporto e si sarebbe allontanato.

La stoccata di Goich

In occasione della 19^ puntata del Grande Fratello Vip 7, è sembrato che Wilma fosse gelosa di Daniele e di tutte le ragazze che si avvicinano a lui. Anche Patrizia ha discusso con il coinquilino in diretta e da quel momento i due non hanno più avuto un dialogo.

Nella serata di mercoledì Wilma, Patrizia e Sarah si sono ritrovate a parlare dell'atteggiamento di Dal Moro. In particolare, Rossetti ha sostenuto che Daniele, dopo la discussione di lunedì, non la saluta neanche più. Per Sarah, il 32enne veronese spesso si isolerebbe dal gruppo e farebbe critiche sugli altri coinquilini. A fare eco alle due coinquiline, ci ha pensato Wilma Goich: "Ha fatto il suo gioco, l'ho capito tardi ma l'ho capito". Le tre concorrenti si sono trovate d'accordo sul fatto che in alcune occasioni Daniele mostra una certa superiorità rispetto ai suoi compagni d'avventura. Inoltre, Rossetti ha sottolineato che a Dal Moro non si può rimproverare nulla altrimenti perde le staffe.

Per tutto il tempo Goich ha parlato con distacco del 32enne di Verona, tanto che Patrizia le ha consigliato di stare lontano da Daniele in modo da non soffrire per un possibile allontanamento.

Che cos'è successo nella puntata di lunedì?

Lunedì 28 novembre Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui mostrava Wilma Goich parlare male di Micol Incorvaia.

Il motivo? La 29enne avrebbe cercato spesso la compagnia di Daniele Dal Moro. Nel dettaglio, Wilma aveva detto che Micol non aveva alcuna speranza con il coinquilino.

In puntata, Wilma ha precisato di essere consapevole che tra lei e Daniele lontano dai riflettori ci sarà solo un'amicizia. Dal Moro non avrebbe apprezzato la gelosia della coinquilina, tanto che avrebbe deciso di allontanarsi da Wilma.

Inoltre, lo stesso 32enne ha ribadito di trovarsi in perfetta sintonia con Micol.

Il commento di alcuni telespettatori sui social

Su Twitter i fan del GF Vip hanno commentato la freddezza di Wilma nei confronti di Daniele.

Un utente ha ironizzato sulla cantante: "Ma come non si vedeva sposata?" Un altro utente ha affermato: "Lei ci credeva sul serio". Un telespettatore del reality show si è domandato se ora Patrizia e Wilma inizieranno a parlare alle spalle di Daniele Dal Moro.

Infine, un utente ha sostenuto che Wilma si sarebbe distaccata solo perché il 32enne ha ribadito di vedere la cantante solo come un'amica.