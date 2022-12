Lunedì 19 dicembre, Milena Miconi e Luca Salatino si sono offerti di preparare il pranzo per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. A quanto pare la pietanza non sarebbe stata gradita da Wilma Goich, perché il riso è stato cotto con poco sale. Anziché cercare un rimedio, la 77enne ha pensato bene di gettare il cibo nella spazzatura. L'episodio è stato prima raccontato da Salatino e poi dalla stessa Miconi.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Luca Salatino parlando con Antonino Spinalbese ha raccontato di avere visto Wilma gettare il riso nella spazzatura.

Stando al racconto del 30enne, Goich prima avrebbe chiesto ai suoi compagni d'avventura come avessero fatto a mangiare il riso. Poi, si sarebbe rifiutata di mangiare la pietanza: "Faceva schifo".

A quel punto Milena ha spiegato di essersi messa lei ai fornelli per preparare il pranzo. Mentre il riso si stava cuocendo, l'attrice è uscita un momento in giardino ma al suo ritorno i "vipponi" erano già seduti a tavola per pranzanre. La diretta interessata ha ammesso di averci messo poco sale, ma al tempo stesso ha sostenuto che Wilma avrebbe avuto un atteggiamento sbagliato: "Ma come ti permetti?" Miconi ha riferito che i suoi genitori le hanno insegnato che il cibo non si butta mai nella spazzatura né si disprezza.

Infine, Milena ha precisato che la sapidità di una pietanza è spesso soggettiva.

Alfonso Signorini si informa su cos'è accaduto tra Wilma e Milena

Nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre, Alfonso Signorini si è collegato con i concorrenti prima della 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7.

Il conduttore ha chiesto di parlare solamente con Nicole Murgia, Davide Donadei e Milena Miconi in quanto ultimi entrati nella casa.

Parlando con l'attrice, Signorini ha chiesto spiegazione su cosa fosse accaduto all'ora di pranzo con Wilma Goich.

Senza peli sulla lingua Milena ha affermato: "Che ti devo dire, Alfonso? Lei è così". Secondo Miconi, Wilma troverebbe sempre dei pretesti per dire che gli altri non cucinano bene. Per Milena, la situazione si sarebbe presentata anche altre volte che non aveva cucinato Wilma.

Chi è Milena Miconi?

Milena Miconi è entrata al Grande Fratello Vip 7 lunedì 12 dicembre.

La 51enne romana dopo essersi diplomata ha inseguito il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Nel 1997 Milena ha intensificato la sua attività lavorativa come attrice in numerose soap tv e film. Successivamente Miconi è stata diretta anche da Pierfrancesco Pingitore presso la celebre compagnia teatrale del Bagaglino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2019 Milena è convolata a nozze con Mauro Graiani dalla quale sono nate due bambine: Sofia e Agnese.