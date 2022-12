Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli ha fatto una confidenza alla coinquilina Sarah Altobello: la venezuela ha infatti rivelato di avere un ritardo.

Le parole della influencer venezuelana non sono passate inosservate ai telespettatori del programma, tanto che alcuni sui social hanno commentato con ironia e hanno menzionato l'opinionista Sonia Bruganelli per un'intervista che aveva rilasciato prima dell'inizio del Reality Show, nella quale aveva 'chiesto' una concorrente in dolce attesa nella casa.

Le parole della concorrente

Nella serata di giovedì 1° dicembre Sarah, Marzoli ha confidato di avere un ritardo, facendo riferimento al proprio ciclo mestruale.

Le parole della concorrente venezuelana non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, alcuni utenti hanno ironizzato per una vecchia intervista rilasciata da Sonia Bruganelli prima dell'inizio del reality show: l'opinionista aveva infatti chiesto ad Alfonso Signorini di inserire nel cast una concorrente in dolce attesa, per vederla dare alla luce un bebé nella casa.

Un utente ha scritto: "Oriana ha un ritardo e il sogno di Sonia di una gravidanza nella casa si fa sempre più vicino". Un altro telespettatore quindi si è domandato se quanto ipotizzato a suo tempo Sonia Bruganelli diventerà o meno realtà.

La situazione tra Antonino e Oriana

Dopo la puntata di lunedì 28 novembre, Oriana e Antonino si sono allontanati: infatti il 27enne ha mostrato un certo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini, ormai da tempo fuoriuscita dalla casa del reality.

Giovedì 1° dicembre Spinalbese si è ritrovato a parlare con Alberto De Pisis e di Oriana, descrivendola come una donna superficiale.

La ragazza ha sentito il loro discorso e si è detta stufa di passare per un donna che non riesce ad affrontare un discorso serio: "Quello che stai facendo non è bello". Marzoli ha precisato che ogni volta in cui cerca di parlare con Antonino, lui dopo cinque minuti inizia ad alzare gli occhi al cielo, come se non avesse voglia di ascoltarla.

Oriana ha anche precisato di avere accettato di essere solo un'amica per Spinalbese, ma non di essere fatta passare per una persona superficiale.

Nella notte tra giovedì e venerdì, però, c'è stato un cambio di rotta tra i due coinquilini: Oriana Marzoli si è infilata nel letto di Antonino Spinalbese, facendogli dei grattini e un massaggio alla schiena.