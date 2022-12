Sembra ormai abbastanza chiaro, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, che Nikita Pelizon abbia un'attrazione nei riguardi di Luca Onestini. Maggiori dubbi, invece, vi sono su quello che prova il 29enne nei confronti della ragazza.

Nella serata di mercoledì 30 novembre 2022, i due gieffini hanno preso la decisione di continuarsi a conoscere, ma senza troppe aspettative. La ragazza, dopo il dialogo avuto con Luca è apparsa pensierosa e dispiaciuta per le frasi ascoltate. L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha parlato della situazione con Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e George Ciupilan.

Il pensiero di Luca Onestini su Nikita

Secondo Luca Onestini, la gelosia di Nikita Pelizon verso di lui è abbastanza fuori luogo. Non avendo una relazione sentimentale con lei, al 29enne fa piacere scherzare e dialogare con gli altri concorrenti del reality e non ha intenzione di rinunciare a parlare con alcune gieffine per un rapporto che ancora non esiste.

Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, la modella non riesce a distinguere gli attimi in cui il ragazzo è serio dai momenti nei quali, invece, scherza. Onestini si è definito quasi spaventato, con molti dubbi che gli sorgono dovuti ai vari fraintendimenti con la coinquilina, così come la tendenza di Nikita al controllo, che sarebbe ingiustificata.

Daniele Dal Moro mette in guardia Luca Onestini

Luca Onestini ha ammesso di non avvertire alcuna attrazione fisica nei riguardi di Nikita: ha intenzione di conoscerla, ma ha aggiunto che per innamorarsi occorre del tempo.

Intanto Luca ha detto a Micol, George e Daniele di non escludere che la situazione possa modificarsi in futuro ma, al momento, non ha ancora avvertito alcuna spinta a tentare qualcosa in più di una semplice amicizia con Nikita Pelizon.

A quel punto, Dal Moro ha espresso il proprio pensiero evidenziando che se Luca, dopo un mese, non ha ancora avvertito il desiderio di baciarla, è probabile che non lo farà neanche in futuro.

I suggerimenti di Micol Incorvaia a Luca

Micol Incorvaia ha suggerito a Luca Onestini di essere, però, meno ambiguo con Nikita Pelizon, come accaduto invece quando qualche sera fa, l'emiliano ha lasciato un biglietto della buonanotte sul letto.

Questo, secondo Micol, può rappresentare un gesto che può essere frainteso. L'ex tronista di Uomini e Donne ha replicato, dichiarando che gli è venuto spontaneo e di ritenere di non aver fatto niente di compromettente.

Infine Luca ha affermato su Nikita: "Se uno mi chiede se esteticamente mi piace, io rispondo che è una bella ragazza. Mi ci sto trovando? Sì. (...) Voglio vivere giorno per giorno, può essere che un giorno mi scatta la voglia di baciarla e mi avvicino con un'altra intenzione". A questo punto Micol ha chiesto: "Non ce l'hai ancora questa cosa?" e Onestini ha ammesso: "No, ad oggi io non ce l'ho".