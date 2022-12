Nella giornata di giovedì 29 dicembre 2022, nella casa del Grande Fratello Vip ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti. In serata, Antonino ha iniziato a dire di essere a conoscenza di alcune cattiverie che Alberto e Oriana avrebbero detto su altri inquilini.

Questi presunti pettegolezzi hanno fatto arrabbiare Patrizia Rossetti, la quale si è scagliata contro Spinalbese.

GF Vip, la lite tra Patrizia e Antonino

Antonino Spinalbese ha affermato che Alberto è solito diffondere malelingue sugli altri concorrenti. De Pisis ha reagito dicendo che, in realtà, è proprio lui a conoscenza di alcune malignità proferite da Antonino.

L'influencer milanese ha quindi detto all'ex di Belen Rodriguez: "Devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo".

A questo punto, anche Patrizia Rossetti si è scagliata contro Spinalbese, intimandogli di non permettersi di dire che gli altri sparlano e di smetterla di puntare il dito contro tutti. La conduttrice, rivolgendosi all'hairstylist campano, gli ha chiesto con fare provocatorio: "Perché, tu non hai mai detto niente in tre mesi?".

Rossetti ha poi aggiunto: "Sì ho detto cose su Micol e c'ho chiarito e non te ne deve fregare niente, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così".

Di fronte allo sfogo di Patrizia, Antonino ha replicato: "Certo, fai quello che vuoi, ma mi stai sputando addosso".

In seguito, il fotografo 27enne si è allontanato dal resto del gruppo e si è confidato con Antonella, alla quale ha rivelato che in quest'ultimo periodo più di una persona gli si è avvicinata con fare minaccioso, mettendogli le mani addosso.

Il presunto segreto che Spinalbese avrebbe rivelato ad Oriana Marzoli

In questi ultimi giorni, sulla casa del Grande Fratello Vip sembra aleggiare un nuovo mistero.

Oriana Marzoli di recente ha lasciato intendere di essere a conoscenza di alcuni segreti che Spinalbese le avrebbe confidato quando si erano avvicinati l'uno all'altra.

Al momento non è emerso nulla di ufficiale, ma si presume che possa essere una vicenda legata in qualche modo a Belen Rodriguez, ex compagna di Antonino. Questi ha prontamente smentito tutto, dicendo di non aver mai affrontato l'argomento con Oriana. Addirittura sembra che il concorrente campano abbia pensato per un attimo di denunciare per diffamazione la showgirl venezuelana.