Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che il reality show tornerà in onda lunedì 26 dicembre 2022 con un nuovo appuntamento in diretta televisiva su Canale 5.

Alfonso Signorini anche nella serata di Santo Stefano condurrà gli spettatori nei meandri della casa di Cinecittà, per raccontare quelle che sono le novità e gli intrighi capitati nel corso degli ultimi giorni.

In studio, però, non ci sarà Sonia Bruganelli: l'opinionista sarà sostituita per ben due puntate e lascerà spazio a delle new entry.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 26 dicembre: non sono previste nuove eliminazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 26 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'esito del televoto di questa settimana.

Quattro i concorrenti che sono finiti in nomination al termine della puntata di lunedì sera. Trattasi di Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Durante la diretta di Santo Stefano, Alfonso Signorini leggerà il verdetto del televoto del pubblico anche se non è prevista una nuova eliminazione definitiva dal programma.

Gli spettatori e fan del reality show dovranno decretare il nome del preferito di questa settimana che conquisterà così l'immunità al prossimo turno eliminatorio.

Sonia Bruganelli non sarà presente in studio: anticipazioni GF Vip del 26 dicembre

Per quanto riguarda il capitolo opinionisti del GF Vip, nel corso della nuova puntata serale del 26 dicembre non sarà presente Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis per due puntate non prenderà parte alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini e non siederà al fianco di Orietta Berti.

Il motivo di questa assenza? Sonia ha spiegato che trascorrere le feste di Natale in compagnia dei suoi cari, in vacanza, motivo per il quale non potrà partecipare alla trasmissione in diretta.

Soleil Sorge e Pierpaolo nuovi opinionisti: anticipazioni Grande Fratello Vip del 26 dicembre

Tuttavia, Orietta Berti non sarà sola in studio, dato che al suo fianco ci saranno ben due new entry che prenderanno il posto di Sonia Bruganelli.

Le anticipazioni sul GF Vip del 26 dicembre rivelano che in studio ci sarà spazio per il ritorno di Soleil Sorge, protagonista indiscussa della passata edizione, promossa da Signorini come opinionista speciale delle prossime due puntate.

E poi ancora, il secondo opinionista a bordo campo di questa puntata sarà Pierpaolo Pretelli, anche lui ex gieffino della quinta edizione del reality show Mediaset, il quale avrà modo di ritrovare in studio la sua amata Giulia Salemi.