Dopo aver sgridato Edoardo per la fredda reazione che ha avuto all'aereo mandato dai fan, Antonella ha discusso con altri due concorrenti del Grande Fratello Vip. In seguito ad una frecciatina che ha lanciato a Micol, Fiordelisi ha iniziato a litigare anche con Tavassi, stanco dell'atteggiamento provocatorio della coinquilina. La 24enne, poi, ha accusato i compagni di rosicare per il fatto che è stata eletta lei la preferita del pubblico.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Da quando è stata eletta la preferita del pubblico, Antonella appare più carica che mai: in poche ore, infatti, la ragazza è riuscita a litigare prima col fidanzato Edoardo e poi con la coppia che i fan hanno ribattezzato "incorvassi".

Ad accendere la miccia, è stata la frecciatina che l'influencer ha lanciato a Micol dopo averla vista baciare Davide sotto il vischio la prova settimanale.

"Non vedeva l'ora", ha detto Fiordelisi davanti alla diretta interessata che ha immediatamente reagito.

"La tua non era una battuta, ma una frase detta con cattiveria", ha sbottato Incorvaia prima che intervenisse Tavassi per difenderla.

"Tu sei programmata per creare malessere. Non ti permettere di giudicare il nostro rapporto, non te ne deve fregare nulla", ha detto il romano con un tono di voce decisamente adirato.

I commenti sul televoto del Grande Fratello Vip

Antonella non è rimasta in silenzio e, dopo aver dato della "strega" a Micol, ha aggiunto: "Voi rosicate perché sono la preferita.

In puntata non vi fanno neanche le clip".

La concorrente del Grande Fratello Vip si riferiva anche a Tavassi quando ha detto che in molti starebbero soffrendo per il riscontro di pubblico che ha avuto lunedì scorso quando, forse un po' a sorpresa, ha vinto il televoto contro Oriana.

Edoardo ha risposto così alle frecciatine di Fiordelisi: "Tu sei malvagia, maledica, falsa e bugiarda.

Anzi, sei la falsità in persona. Vai sempre sul personale perché vuoi ferire. Parli solo in negativo degli altri".

Il romano ha elencato le tante stoccate che la coinquilina ha rifilato ai compagni d'avventura nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia: dallo scontro con Giaele sul suo "matrimonio libero" alla sofferenza di Oriana per la rottura con Antonino.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

La notizia che l'influencer di Salerno è la preferita del pubblico, ha spiazzato sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Antonino, Tavassi ha dubitato del risultato del televoto che ha premiato Antonella: "Doveva andare così a prescindere", ha detto il romano.

Il "trionfo" di Fiordelisi ha lasciato perplessi anche molti telespettatori, gli stessi che sui social network si sono chiesti come sia possibile un verdetto del genere quando la concorrente è una delle meno amate da chi guarda il reality-show.

Una teoria che stanno sposando molti fan del programma di Canale 5, è che la 24enne potrebbe essere stata aiutata dai "bot", ovvero da un meccanismo messo in atto dai suoi sostenitori per farle arrivare migliaia di voti da altrettanti profili fake.

Anche Guendalina Tavassi si è esposta per insinuare che la vittoria di Antonella non corrisponderebbe al reale gradimento della gente che segue la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, tant'è che su Instagram ha ironizzato: "Mi sto truccando, proprio come il televoto di ieri sera".