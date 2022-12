Forte di essere stata eletta la preferita del pubblico nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella si sta togliendo molti sassolini dalla scarpa in questi giorni. Dopo aver ricevuto l'ennesimo aereo dai fan, la ragazza ha stuzzicato i coinquilini invitandoli in giardino per ammirare l'amore che continua ad arrivarle dall'esterno. Notando la reazione poco gioiosa di Edoardo, l'influencer l'ha rimproverato dicendogli come si deve comportare quando i "donnalisi" dimostrano affetto alla coppia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Antonella l'ha detto più volte che uno dei motivi per i quali va avanti nel gioco nonostante le mille critiche, sono i tantissimi aerei che riceve ogni settimana dai fan. Oggi, mercoledì 28 dicembre, la giovane ha avuto l'ennesima dimostrazione d'affetto da quella fetta di sostenitori ribattezzata "donnalisi", ovvero chi è dalla parte della coppia Fiordelisi-Donnamaria.

Dopo aver richiamato l'attenzione dei compagni d'avventura in modo provocatorio, la salernitana si è avvicinata al fidanzato e gli è saltata addosso con impeto. La 24enne ha ringraziato ripetutamente chi continua a spendere soldi per lei ed Edoardo, ma poco dopo ha notato la gelida reazione della sua dolce metà.

"Ma fino a poco fa era arrabbiata", ha commentato Tavassi vedendo la coinquilina abbracciare e baciare il romano.

"Certo, che se è una cretina", ha ribattuto il ragazzo dando ragione a chi aveva appena criticato Antonella.

Lo scontro tra i piccioncini del Grande Fratello Vip

Scontenta della reazione di Edoardo, Antonella l'ha seguito in cucina e ha iniziato a rimproverarlo.

"Non si fa così, loro hanno speso dei soldi. Se c'è un aereo non vai via subito, resti fino alla fine. Io ragiono così", ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip al fidanzato sempre più spazientito.

Donnamaria ha sottolineato di aver baciato e abbracciato la compagna e di aver anche ringraziato i fan per lo striscione pro "donnalisi", dopodiché ha inviato Fiordelisi a smetterla di attaccarlo perché non aveva voglia di litigare.

"Non c'è nulla di cui discutere, basta!", ha sbottato il romano in cucina.

L'influencer è rimasta della sua idea e si è anche rifiutata di andare in confessionale col compagno per commentare quello che era appena accaduto nel giardino della casa.

Le proteste per il televoto del Grande Fratello Vip

In questi giorni, però, la concorrente è stata al centro dell'attenzione anche per il risultato del televoto che l'ha eletta la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip: battendo Oriana, Antonella ha guadagnato l'immunità e ha potuto mandare in nomination la storica "antagonista".

Fiordelisi ha "stracciato" la concorrenza con il 45% dei voti, una percentuale altissima che ha fatto storcere il naso a molti spettatori del reality-show.

Come ha sottolineato anche Giulia Salemi in diretta lunedì scorso, è strano che la 24enne abbia vinto il televoto pur essendo uno dei personaggi meno amati sul web.

Sui social network, dunque, sono in moltissimi a pensare che questo verdetto sia stato truccato e che quindi non corrisponda al reale gradimento della gente. Questo sospetto l'hanno avuto anche alcuni abitanti della casa come Tavassi e Antonino che, dopo la puntata, si sono confrontati dicendo: "Doveva essere così a prescindere".

Insomma, i dubbi sull'esito della votazione che ha proclamato Antonella come preferita della settimana sono tanti e per ora gli addetti ai lavori non si sono esposti in nessun modo per smentire le chiacchiere sul presunto utilizzo dei "bot" da parte dei fan della ragazza.