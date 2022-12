Antonino rimprovera Oriana durante un momento di intimità sotto le coperte al Grande Fratello Vip 7. In queste ultime ore, i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno avuto modo di appartarsi nuovamente al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Tuttavia, la reazione dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez non è stata delle migliori e, questa volta, non si è fatto problemi a bacchettare la concorrente spagnola.

Nella casa del GF Vip, Oriana e Antonino ancora sotto le coperte insieme

Nel dettaglio, il rapporto tra Antonino e Oriana continua ad essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip.

Sebbene l'ex di Belen abbia ammesso di voler prendere le distanze dalla concorrente spagnola, nel corso delle ultime ore i due si sono ritrovati appartati di nuovo sotto le coperte.

Del resto Oriana non ha mai nascosto di essere presa da Antonino, motivo per il quale non avrebbe intenzione di mollare la presa nei suoi confronti.

Antonino sbotta e rimprovera Oriana al GF Vip: 'Stai ferma' (Video)

Eppure, questa volta, la reazione di Antonino non è stata delle migliori: sotto le coperte, infatti, il concorrente non si è fatto problemi a bacchettare la sua compagna di avventura nella casa del GF Vip.

"Stai ferma. Vai a letto. Ferma", ha sbottato Antonino sotto le coperte chiedendo così ad Oriana di allontanarsi dal suo letto.

La reazione di Oriana, però, non sarebbe stata delle migliori e prima di andare via dal letto di Spinalbese, la concorrente non si è fatta problemi ad attaccarlo, tanto che per la maggior parte dei fan social del reality show, si sarebbe immedesimata nella parte della vittima.

Le prova a baciarlo insistentemente, lui si scansa visibilmente.

A Stai ferma

O Perché?

A Stai ferma

A Vai a letto

O No

A Si

(lei non so cosa dice)

A Ferma/mi fai male

A Ahia mi fai male.

O Schifoso(x3 volte)

LEI SCLERA

O Mi fai schifo,schifoso

LA VITTIMA!#gfvip #gintonic

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Oriana e Antonino nella casa del GF Vip, a mettere ulteriore benzina sul fuoco, ci penserà anche il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini, con la quale l'ex fidanzato di Belen aveva stretto un rapporto particolarmente confidenziale.

Antonino ritroverà Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip

Ginevra, dopo essere stata squalificata dal gioco per le frasi offensive rivolte contro Marco Bellavia, ha avuto la possibilità di rimettere piede nella casa di Cinecittà come "guest star" per una settimana.

Un arrivo che non passerà inosservato e che, sicuramente, renderà felice Antonino, il quale avrà la possibilità di riallacciare il rapporto con la giovane Lamborghini.

Quale sarà la reazione di Oriana? Tra lei e Ginevra c'era stato già un accesissimo confronto nel corso di una delle ultime puntate serali del reality show e, questa volta, c'è da scommettere che le due inquiline del GF Vip possano trovarsi per davvero ai ferri corti.