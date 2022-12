Antonino Spinalbese ha rivelato che dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 7 per qualche giorno. Nel corso della giornata del 9 dicembre, i tantissimi utenti e spettatori social del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto modo di ascoltare la confessione dell'ex fidanzato di Belen.

A quanto pare, infatti, Antonino sarà costretto a uscire di scena per qualche giorno dalla casa di Cinecittà per sottoporsi a un piccolo intervento, dopodiché tornerà a mettersi in gioco per portare avanti questa avventura.

Antonino rivela che dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per un po' di tempo

Nel dettaglio, in queste ultime ore Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una confessione con i suoi compagni di gioco, ai quali ha svelato che a breve dovrebbe uscire dalla casa di Cinecittà per qualche giorno.

Il motivo? Antonino, come riportato dai tantissimi utenti social che seguono e commentano il GF Vip 24 ore su 24, ha fatto sapere che dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento.

Di conseguenza, Antonino sarà costretto ad abbandonare la casa momentaneamente e successivamente dovrà fare un periodo di quarantena prima di essere riaccolto di nuovo all'interno dell'abitazione di Cinecittà assieme ai suoi compagni di gioco.

Resta da capire, però, quali saranno le date ufficiali in cui Antonino dovrà abbandonare la casa del GF Vip per sottoporsi a questo intervento.

Ginevra pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip per Antonino

In tanti sperano che non si tratti della prossima settimana, dato che lunedì 12 dicembre è previsto l'ingresso in casa di Ginevra Lamborghini, l'amica speciale di Antonino, pronta a tornare in scena coke guest star per una settimana.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che Antonino e Ginevra si erano avvicinati "pericolosamente" nel corso delle prime settimane di permanenza insieme all'interno della casa di Cinecittà, ma furono costretti a separarsi quando ci fu la squalifica della concorrente per il caso Marco Bellavia.

Quale sarà adesso la reazione di Antonino, nel momento in cui assisterà al rientro in casa della Lamborghini?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Il triangolo Antonino-Oriana-Ginevra al GF Vip 7

Occhi puntati anche su quella che sarà la reazione di Oriana, la concorrente spagnola che in queste settimane ha vissuto dei momenti di intimità con l'ex di Belen.

Oriana non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Antonino anche se, lui, ha scelto di fare un passo indietro.

L'ingresso di Ginevra, quindi, potrebbe far esplodere nuovamente le tensioni tra Oriana e Antonino e c'è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena.