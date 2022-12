Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7 in prima serata. Il reality show nel mese di dicembre è tornato alla doppia puntata settimanale su Canale 5, ma questa programmazione non durerà a lungo.

L'appuntamento con il GF Vip subirà delle nuove modifiche e nella serata della Vigilia di Natale al suo posto ci sarà spazio per un concerto speciale che vedrà protagonisti i tre tenori de Il Volo.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7 in prima serata

Il Grande Fratello Vip sta andando in onda con il doppio appuntamento settimanale su Canale 5.

Non solo la puntata in diretta del lunedì sera, ma anche quella del sabato. Dopo la puntata del 10 dicembre, anche sabato 17 dicembre sarà trasmesso un nuovo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Signorini con la partecipazione in studio di Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi.

Tuttavia quella del 17 dicembre sarà l'ultima puntata serale del reality show a essere trasmessa di sabato sera.

Dalla settimana successiva il GF Vip cambierà nuovamente programmazione e la messa in onda della puntata serale del sabato risulta sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Sospesa la puntata del GF Vip del sabato: il 24 dicembre c'è Il Volo, poi la Panicucci

Il 24 dicembre la prima serata di Canale 5 non ospiterà i vipponi della casa più spiata d'Italia, bensì un concerto speciale che vedrà protagonisti i tre tenori de Il Volo.

"Natale a Gerusalemme" è il titolo della serata evento che andrà in onda la Vigilia di Natale e che terrà compagnia agli spettatori di Canale 5 fino alle 24 circa.

Anche il 31 dicembre non è previsto nessun nuovo appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 7 in prima serata su Canale 5.

Il reality show sarà sostituito dal concerto di fine anno in onda in diretta da Genova e condotto da Federica Panicucci, la quale traghetterà gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset verso l'arrivo del 2023.

Ecco quando andrà in onda il Grande Fratello Vip in prima serata

Quando andrà in onda il Grande Fratello Vip in prime time? La messa in onda del reality show di Signorini è confermata di lunedì sera.

Questa sarà la collocazione ufficiale delle nuove puntate serali per tutto il mese di gennaio 2023 e non sono previsti nuovi raddoppi in prime time su Canale 5.

Intanto il bilancio ascolti di questa prima parte della stagione è positivo: con una media di oltre 2,7 milioni di spettatori a settimana, il reality show ha conquistato uno share superiore al 20%, con picchi che hanno raggiunto anche la soglia del 30% di share.