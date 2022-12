Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un nuovo amore; quello formato dalla coppia Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Tra i due però nelle ultime ore ci sono stati alcuni scontri, e la storia potrebbe essere già giunta al capolinea. Edoardo Tavassi, convinto che Micol non volesse dormire con lui nel van, ha criticato la donna, sfogandosi con Antonella e Milena Miconi. Sentendo tutto quanto, la vippona è andata in panico e si è rinchiusa in confessionale urlando di sentirsi poco bene.

GFVip la crisi di Micol in confessionale

Tutto il tempo che Edoardo ha sparlato di Micol, lei era dietro un muro ad ascoltare in silenzio.

Dopo aver sentito tali parole, Incorvaia ha avuto una crisi ed è andata in confessionale urlando: “Chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perchè mi sta scoppiando il cuore, mi sta venendo un esaurimento nervoso". Micol ha poi detto che non è giusto che Tavassi si metta a parlare con Antonella, che poi le riderà sicuramente in faccia per le confessioni rivelate.La donna ha poi aggiunto di voler uscire dalla casa piuttosto che vedere Tavassi parlare con Antonella, arrivando persino a dire che Edoardo non deve più rivolgergli la parola, concludendo rivelando che Edoardo ha raccontato anche le confessioni sue intime, sopratutto ciò che lei ha detto alla sua psicologa.

Il gesto che ha dato più fastidio a Micol, è stato il fatto che Edoardo Tavassi sia andato a raccontare fatti privati, proprio ad Antonella Fiordelisi, attualmente fidanzata con il suo ex Edoardo Donnamaria.

Questo è stato per la sorella di Clizia un gesto meschino che l'ha mandata in crisi, scatenando dunque il suo malessere.

Nel frattempo Antonella Fiordelisi ha sentito tutte le urla della sorella di Clizia provenire dal confessionale e ha raccontato tutto quanto agli altri inquilini, dicendo che Micol stava urlando e che si sentiva tutto ciò che stava dicendo.

Le parole di Edoardo Tavassi contro Incorvaia

Edoardo Tavassi, confidandosi con Edoardo Donnamaria, Milena e Antonella Fiordelisi ha rivelato di essere stanco del comportamento di Micol Incorvaia e che non è giusto che sia sempre lui, dopo ogni discussione, ad andare da lei per chiarire. Il fratello di Guendalina ha poi detto che secondo lui, Micol non è veramente intenzionata a stare con lui e allora ha deciso di chiudere questa storia.

Antonella invece, anziché calmare l’animo del vippone, ha esordito dicendo che Micol ha trovato il giusto pretesto per non dormire con Edoardo nel van.Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto tra i due vipponi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.