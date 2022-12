Non è passata neppure una settimana da quando Dana Saber ha esordito nel cast del Grande Fratello Vip, ma ne ha già combinate parecchie. La modella ha litigato con diversi coinquilini, è stata attaccata sui social da Dayane Mello e ha indignato il pubblico descrivendo Putin come il suo uomo ideale. Le parole che la neo vippona ha usato per elogiare il politico russo, stanno spingendo moltissimi spettatori a chiedere la sua squalifica immediata dal gioco.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver ripetutamente citato Tommaso Buscetta all'interno della casa.

Basandosi su questo episodio che risale a qualche anno fa, molti spettatori del reality-show stanno chiedendo che lo stesso provvedimento venga preso nei confronti di Dana Saber che, chiacchierando con i compagni, ha elogiato Vladimir Putin.

Ad Attilio Romita che stava facendo l'elenco dei "grandi" del mondo che ha avuto la possibilità di incontrare e di intervistare quando era un volto del Tg 1, la neo concorrente ha detto: "Lui lo amo. Putin è il mio preferito. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, ti direi lui".

Questa frase ha lasciato senza parole gli inquilini presenti, tant'è che Sarah Altobello ha cercato di sviare il discorso ricordando di essere stata la sosia ufficiale di Melania Trump in passato.

La regia ha censurato il resto della conversazione, come ha fatto quando Luca Onestini ha anticipato che il contratto dei senior del cast è scaduto e presto dovranno decidere se accettare il prolungamento oppure no.

Le proteste degli spettatori del Grande Fratello Vip

La frase che Dana ha pronunciato a favore dell'uomo che lo scorso febbraio ha dato il via alla guerra in Ucraina, ha indignato il pubblico del Grande Fratello Vip, che ora sta chiedendo alla produzione di prendere un provvedimento esemplare.

I fan del reality-show stanno ricordando che Riccardo Fogli è stato squalificato poche settimane fa per essersi lasciato scappare una bestemmia davanti alle telecamere: secondo tanti, le parole di Saber su Putin sarebbero anche più gravi di quelle che il cantante ha detto involontariamente.

La maggior parte dei concorrenti del GF Vip non sa cosa ha detto Dana e quello che la sua frase ha innescato all'esterno della casa: probabilmente Alfonso Signorini affronterà questo delicato argomento nel corso della prossima puntata in diretta, prevista per lunedì 26 dicembre.

Gli scontri con i compagni di Grande Fratello Vip

Dana sta facendo parlare di sé anche per i tanti litigi che ha avuto nella casa del Grande Fratello Vip in meno di una settimana. Anche se è entrata in gioco lunedì scorso, la modella si è già scontrata con parecchi coinquilini, da Micol a Patrizia, passando per Oriana e arrivando a Milena.

Una delle poche a dare una chance a Saber, è stata Antonella anche lei criticata all'esterno per il rapporto con Donnamaria e per gli aerei che riceve, che si è avvicinata alla nuova arrivata e ha ascoltato le sue ragioni nelle varie diatribe che ha avuto con gli altri sulle pulizie o su cose che avrebbero detto contro di lei da quando è andata a vivere tra le mura di Cinecittà.

La ragazza di origini marocchine è conosciuta per i baci che si è scambiata per strada con Dayane Mello alcuni mesi fa e che i paparazzi hanno prontamente immortalato. L'ex vippona, però, in questi giorni ha usato Instagram per far sapere che l'amicizia con Dana è finita e che è stata lei a non volerla più nella sua vita per motivi che ha preferito rimanessero privati; la brasiliana ha chiesto di non essere più accostata a Saber.