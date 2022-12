Alcuni abitanti della casa del Grande Fratello Vip, hanno notato che Sonia Bruganelli salva spesso Antonella quando è chiamata a fare il nome di un concorrente da rendere immune dalle nomination. Giaele, in particolare, ha paragonato il comportamento dell'opinionista di questi mesi con quello che ha assunto un anno fa quando si schierava quasi sempre dalla parte di Soleil Sorge. La signora Bonolis, dunque, critica Fiordelisi ma impedisce ai vipponi di votarla ed eventualmente mandarla a rischio eliminazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Se all'inizio della settima edizione Antonella era la preferita del pubblico, col passare delle settimane le cose sono molto cambiate: la ragazza non solo ha perso lo "scettro" di migliore concorrente (che è andato a Nikita, Tavassi e Daniele), ma ha attirato le critiche di gran parte degli spettatori con comportamenti discutibili.

Solamente nell'ultima settimana, ad esempio, Fiordelisi ha preso in giro Oriana con un'imitazione che ha portato alla rottura con Donnamaria: Edoardo e Antonella si sono detti addio lo scorso venerdì di comune accordo, anche se 24 ore dopo c'è stato un altro colpo di scena.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 17 dicembre, l'influencer è stata difesa a spada tratta sia dal conduttore Signorini che dall'opinionista Bruganelli: i due hanno invitato i "donnalisi" a parlarsi e a riallacciare il rapporto che ha fatto sognare i fan per mesi.

Il parere tra le mura del Grande Fratello Vip

Nel prendere le parti di Antonella, Sonia ha attaccato chiunque abbia provato ad alimentare l'astio di Edoardo nei confronti della fidanzata: la romana, in particolare, se l'è presa con Oriana, Giaele e Ginevra per le frecciatine che hanno lanciato alla coinquilina in un momento di difficoltà.

Come se non bastasse, Bruganelli ha deciso di salvare dalle nomination Fiordelisi, descrivendola come uno dei personaggi più interessanti dell'edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda.

Questa scelta dell'opinionista, ha fatto riflettere alcuni abitanti della casa più spiata d'Italia, anche perché non era la prima volta che la 24enne riceveva l'immunità dalla signora Bonolis.

Parlando con Oriana di ciò che è accaduto nell'ultima puntata, Giaele ha espresso una teoria che ha messo d'accordo anche molti fan che seguono il reality-show 24 ore su 24.

La pace tra i piccioncini del Grande Fratello Vip

Come riportano i siti di gossip il 19 dicembre, Giaele ha commentato il comportamento di Sonia con queste parole: "Lei sembra stia facendo con Antonella la stessa cosa dell'anno scorso con Soleil".

"Tutti erano contro Soleil e lei le dava l'immunità. Ora vede che il gruppo è contro Antonella, e fa lo stesso", ha aggiunto la protagonista del reality Mediaset.

Insomma, De Donà ha un po' punzecchiato l'opinionista di Canale 5 sostenendo che renderebbe sempre immune Fiordelisi per "dispetto" nei confronti dei tanti vipponi che non la sopportano, esattamente come accadeva nella scorsa edizione con Sorge.

L'influencer di Salerno, intanto, si prepara ad affrontare una nuova diretta del Grande Fratello Vip col cuore più leggero: Antonella ed Edoardo hanno fatto pace subito dopo la puntata di sabato e ora sembra che tra loro sia tornato tutto come prima.

I fan dei "donnalisi", dunque, possono tirare un sospiro di sollievo: dopo qualche giorno di gelo e distacco, tra i piccioncini si è risolto tutto e Donnamaria ha deciso di accantonare le tante cose che non gli piacciono del carattere della fidanzata, il tutto perché spinto da un forte sentimento.