Da quando il suo legame con Antonino si è spezzato, Oriana non perde occasione per punzecchiarlo anche sul suo privato. La concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, l'altra sera ha nuovamente tirato in ballo Stefano De Martino e Belen, scherzando sul fatto che le ha preferito la soubrette argentina è soltanto perché non l'ha ancora incontrata. Con Spinalbese, invece, il rapporto è incrinato e negli ultimi giorni Marzoli preferisce trascorrere il tempo con Daniele Dal Moro.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Oriana ha punzecchiato Antonino dicendo "mi ha usata come Belen ha fatto con lui"; su questa frecciatina sono intervenuti in molti per definirla eccessiva e offensiva nei confronti del ragazzo col quale ha vissuto una breve ma passionale frequentazione.

La concorrente del Grande Fratello Vip non si è mai scusata con Spinalbese per aver tirato in ballo il suo passato amoroso, anzi ha lasciato intendere di essere a conoscenza di molti dettagli sull'amore ormai finito con la showgirl argentina.

Interpellata nel corso della puntata del 19 dicembre, però, Marzoli ha preferito non rivelare cosa il parrucchiere le avrebbe detto sotto le coperte sulla relazione con la bella Rodriguez, un argomento su quale continua a dirsi molto informata.

Il distacco dopo la passione al Grande Fratello Vip

Se con Antonino non ha più dialogo, è con gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip che Oriana si sta lasciando andare a nuove battute sul passato amoroso del suo "ex".

L'altro giorno, ad esempio, Daniele ha punzecchiato la venezuelana ricordandole che Stefano De Martino (che lei in confessionale ha definito "un gran figo") le ha preferito Belen.

La replica dell'influencer a questa frecciatina di Dal Moro, è stata la seguente: "Amore, è andata così perché non mi ha ancora conosciuta".

Insomma, la concorrente del reality Mediaset non ha intenzione di smettere di provocare Spinalbese anche a distanza, e lo fa citando sempre più spesso Rodriguez e l'uomo per il quale sarebbe stato lasciato circa un anno fa, ovvero il conduttore Rai che è anche il papà di Santiago.

I siparietti al Grande Fratello Vip

Oriana è sicuramente una protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip: partono proprio da lei la maggior parte delle dinamiche che fanno chiacchierare il pubblico a casa.

Dopo essere stata difesa a spada tratta da molti spettatori per l'imitazione offensiva che Antonella ha fatto di lei, Marzoli è tornata al centro dell'attenzione per la drastica rottura con Antonino.

Da quando Ginevra è rientrata come ospite, il ligure si è allontanato in modo netto dalla ragazza con la quale ha vissuto un'intensa e passionale frequentazione poche settimane fa.

La venezuelana ha reagito malissimo al "voltafaccia" di Spinalbese, così ha iniziato a stuzzicarlo e a lanciargli frecciatine sia sul suo comportamento tra le mura di Cinecittà che sul suo passato sentimentale.

In questi giorni, inoltre, tutti i protagonisti di questa vicenda sono al televoto e i fan sono chiamati a scegliere il "preferito".

Lunedì 26 dicembre, dunque, Alfonso Signorini svelerà il nome del concorrente più amato tra i quattro in nomination: Sarah, Antonella, Oriana e Antonino. I curiosi attendono con ansia questo verdetto, ma soprattutto le reazioni che avranno gli "sconfitti" scoprendo che nel cuore del pubblico ci è entrato qualcuno che loro proprio non apprezzano.

Stando ai sondaggi online, a spuntarla potrebbe essere la vippona venezuelana che settimana dopo settimana sta diventando sempre più indispensabile nel gioco.