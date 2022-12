Da quando Ginevra Lamborghini è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip, è tutto finito tra Antonino e Oriana: quest'ultima, infatti, da giorni si lamenta dell'atteggiamento freddo e distaccato del parrucchiere col quale ha vissuto momenti di passione fino a poche settimane fa. Parlando proprio con l'ereditiera, Marzoli ha accusato Spinalbese di averla usata e illusa con "parole d'amore" sussurrate sotto le coperte e senza microfoni.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Oriana sembra decisa nel voler mettere una pietra sopra al rapporto con Antonino (che è al televoto e ha chiesto al pubblico di non salvarlo perché vorrebbe andare via dal Grande Fratello Vip): a conferma di ciò, ci sono le ultime frecciatine velenose che la ragazza ha lanciato all'ex davanti alle telecamere.

Chiacchierando con Ginevra del perché il parrucchiere si è improvvisamente allontanato da lei, la venezuelana ha fatto sapere che ci sarebbero molte cose non dette sul loro legame, soprattutto parole importanti che lui le avrebbe confidato sotto le coperte.

"Non è la verità dire che mi sono fatta dei film. Lui è un bugiardo perché fino a una settimana fa stava sotto il piumone con me, finché non sei entrata tu", ha sbottato Marzoli tra le mura di Cinecittà.

"Mi diceva che non ce la faceva a resistermi, che ero troppo e che quando mi aveva davanti non riusciva a dirmi di no. Non ho mai aperto bocca, ma vuole farmi passare per una di 15 anni anni che si è infatuata. Non è così, mi sono rotta", ha proseguito l'influencer.

La stoccata al protagonista del Grande Fratello Vip

Oriana ha continuato a criticare Antonino tirando in ballo la sua precedente relazione con la mamma di Luna Marì, la showgirl argentina con la quale ha fatto coppia per circa un anno tra alti e bassi.

"Lui mi ha usata come Belen ha fatto con lui", ha detto la venezuelana nella casa del Grande Fratello Vip.

La concorrente ha anche ribadito di non voler avere più nulla a che fare con Spinalbese, che da qualche giorno a questa parte reputa poco uomo per come ha colto la palla al balzo per lasciarla non appena ha rivisto Ginevra tra le mura di Cinecittà.

"Io mi pento di essere stata con lui", ha chiosato Marzoli nelle scorse ore.

Lo scontro con Antonella al Grande Fratello Vip

Anche se non è più legata ad Antonino, Oriana può contare su altri rapporti che ha creato all'interno della casa, come quello inaspettato con Giaele: le due hanno solidarizzato nelle ultime settimane, ovvero da quando Spinalbese ha spostato le sue attenzioni su Ginevra (che stasera, 19 dicembre, uscirà dopo sette giorni da ospite tra le mura di Cinecittà).

Marzoli e De Donà, però, si sono trovate d'accordo anche nell'andare contro Fiordelisi: anche se ha litigato con gran parte dei concorrenti, Antonella si salva dalle nomination grazie all'immunità che le dà sempre Sonia Bruganelli.

Gli autori del Grande Fratello Vip, però, puntano molto sulla venezuelana e sull'apporto che può dare alla settima edizione, tant'è che sabato scorso hanno fatto entrare in gioco un ragazzo solo per lei.

Davide Donadei, infatti, è stato scelto per cercare di soddisfare la richiesta di Oriana di avere in casa un bel giovane al quale potersi avvicinare, un single che potesse farle dimenticare Antonino. Nonostante l'iniziale entusiasmo, però, l'influencer ha detto che il nuovo inquilino non rientra proprio nei canoni del suo uomo ideale.

"Alfonso non è proprio il mio genere, ma prima voglio conoscerlo", ha commentato la vippona quando è stata chiamata in confessionale per le nomination segrete della scorsa puntata.