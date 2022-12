Dalla complicità al gelo più totale nel giro di pochi giorni: è questo che è successo a due protagonisti del Grande Fratello Vip che l'altra sera hanno litigato furiosamente. A Giaele che gli ha chiesto spiegazioni del suo distacco, Antonino ha risposto avvisandola di non fare la furba perché lui potrebbe farle fare una brutta figura davanti a tutti. La ragazza si è messa a piangere per la minaccia di Spinalbese, che secondo alcuni fan potrebbe riguardare quello che è accaduto tra loro sotto le coperte tempo fa.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Da quando Ginevra ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Antonino appare sempre più nervoso e insofferente. Oltre a discutere con Oriana sul loro passato amoroso, in questi giorni il parrucchiere si è allontanato anche da Giaele, con la quale aveva instaurato un bel rapporto d'amicizia e complicità.

La sera del 21 dicembre, però, tra i due sono volate parole grosse: Spinalbese, in particolare, ha voluto avvisare De Donà su quello che potrebbe raccontare se lei dovesse continuare ad andargli contro pubblicamente.

"Come posso essere tuo amico se dici e fai certe cose? Tu dai ragione a Oriana, ma come fai? E poi vogliamo parlare del tuo di triangolo?

Cosa mi hai detto, nulla?", ha iniziato a chiedere il ligure con tono provocatorio.

L'influencer ha cercato di difendersi dalle accuse, ma la rabbia con la quale il coinquilino la stava attaccando le ha impedito di dire la sua come avrebbe voluto.

L'avvertimento al Grande Fratello Vip

Antonino ha avvisato Giaele (che di recente ha notato un forte dimagrimento e si è sottoposta ad analisi di controllo specifiche per capirne le cause) che se volesse potrebbe mettere in difficoltà sia lei che Oriana, che da un po' si sarebbero coalizzate contro di lui.

"Non provare a fare la furba, perché se parlo fai una brutta figura", ha fatto sapere il concorrente del Grande Fratello Vip all'ormai ex amica.

"Mi avete rotto sia tu che lei, andate a quel paese", ha aggiunto Spinalbese prima di lasciare la camera da letto dove stava discutendo con De Donà.

I fan hanno interpretato le parole del parrucchiere come un avvertimento alla coinquilina su quello che potrebbe raccontare sul loro rapporto, soprattutto sul periodo in cui venivano sorpresi spesso insieme sotto le coperte (i due hanno sempre detto che non è successo nulla di fisico tra loro, se non coccole e "grattini").

La replica dell'inquilina del Grande Fratello Vip

Giaele si è messa a piangere quando Antonino si è chiuso la porta alle spalle e, sfogandosi con Micol, ha detto: "Si è arrabbiato per un applauso che ho fatto in diretta".

"Ora mi ha minacciata perché gli ho raccontato cose mie personali, ci sto male", ha aggiunto la giovane prima di precisare che da adesso in poi non parlerà più di Spinalbese davanti alle telecamere.

Il rapporto tra i due concorrenti sembra irrimediabilmente compromesso, anche perché il ligure è arrivato al punto di avvertire la compagna d'avventura di comportarsi meglio altrimenti svelerà verità scomode che potrebbero metterla in difficoltà.

Nelle mire dell'ex di Belen ci è finita anche Oriana, che è stata avvisata che potrebbe essere la prossima a finire sotto la lente d'ingrandimento per cose che avrebbe detto e fatto sotto le coperte.

Insomma, Antonino sembra non voler più andare via dal Grande Fratello Vip: dopo essersi salvato al televoto eliminatorio di lunedì scorso, il concorrente si è fatto forza e ha cominciato a mettere in chiaro alcune cose sui tanti legami che ha instaurato all'interno della casa soprattutto con le donne, da Giaele a Oriana per finire con Ginevra.