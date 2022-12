L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore prosegue il 14 e 15 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap rivelano che Marcello e Marco proveranno a prendersi cura della contessa, e tenteranno in tutti i modi di tirarle su il morale.

Intanto Vittorio tornerà in città dopo aver rivisto Marta e rivelerà i motivi di questo incontro immediato richiesto da sua moglie a Parigi.

Stefania in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso 14 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 dicembre 2022 rivelano che Marcello e Marco sproneranno la Contessa Adelaide a reagire, dopo la batosta che ha subito apprendendo la notizia del fidanzamento ufficiale di Umberto con Flora Ravasi.

Dopo il confronto acceso che c'è stato tra Gloria e Veronica, quest'ultima finirà per ritrovarsi ai ferri corti anche con il suo promesso sposo Ezio.

Il clima in casa Colombo non sarà affatto dei migliori e tale situazione finirà per preoccupare moltissimo Stefania, tanto da farle mettere in discussione anche l'imminente partenza per l'America.

Vittorio ritorna dopo l'incontro con Marta: anticipazioni Il paradiso 14-15 dicembre

Occhi puntati anche su Vittorio, che nei nuovi episodi della soap opera rientrerà a Milano dopo essere stato a Parigi da Marta.

Vittorio ha affrontato Marta e confesserà il vero motivo per il quale la moglie gli ha chiesto di vedersi con urgenza: vuole annullare al più presto il loro matrimonio.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue anche nella giornata di giovedì 15 dicembre 2022: le anticipazioni della quarta puntata della settimana rivelano che Stefania si sentirà sempre più in crisi per l'imminente partenza che l'attende con Marco.

Ludovica annuncia il suo ritorno: anticipazioni Il Paradiso 15 dicembre

La giovane venere avrà modo di sfogarsi con Irene, alla quale parlerà della crisi familiare che sta vivendo suo padre con Veronica e ammetterà di avere dei dubbi sulla partenza.

Occhi puntati anche su Adelaide, che dopo un periodo decisamente "no", dovuto alla relazione tra Umberto e Flora, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita.

La contessa si ripresenterà al Circolo dopo un periodo di assenza e a quel punto scoprirà di aver ricevuto una lettera inaspettata.

Ludovica le ha scritto per annunciarle il suo imminente ritorno in città, ma per il momento la contessa preferirà non annunciare pubblicamente la notizia.

In questo modo Adelaide non dirà nulla a Marcello, consapevole del fatto che il giovane Barbieri potrebbe rimanere profondamente scottato dalla notizia del ritorno in città della sua ex fidanzata, che gli aveva spezzato il cuore dopo l'addio del tutto inaspettato.