Perché è importante

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno caratterizzate dal ritorno in scena di alcuni personaggi noti. E' questo il caso di Ludovica Brancia, assente ormai dalla fine della scorsa stagione.

Dubbi, invece, sul ritorno di Agnese mentre non tornerà Marta Guarnieri, moglie di Vittorio Conti.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Al termine della passata stagione della soap, Ludovica scelse di lasciare Milano per trasferirsi con la sua nuova fiamma Ferdinando Torrebruna e, in quel modo, mise la parola fine alla sua relazione con Vittorio.

Invece, dopo aver saputo che sua figlia era alle prese con una gravidanza a rischio, Agnese ha raggiunto Tina, lasciando Milano per trasferirsi per un po' a Londra e prendersi cura della ragazza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022/2023

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 2022/2023, rivelano che tra i ritorni in scena è previsto quello di Ludovica Brancia.

Ludovica tornerà a far parte del cast di questa settima stagione e finirà per mettere in crisi il suo ex fidanzato Marcello.

Per quanto riguarda Agnese, invece, Pietro Genuardi che veste i panni del suo compagno Armando nella soap, ha svelato che "dovrebbe tornare" ma, al momento, non si è sbilanciato più di tanto se rientrerà in scena nel corso di questa settima stagione.

Situazione differente, invece, per Marta Guarnieri: la moglie di Vittorio Conti non tornerà in scena nel corso delle prossime puntate.

I video dai social

In attesa di vedere come si comporterà Marcello dopo il ritorno di Ludovica, nelle attuali puntate della soap, sta tenendo banco il suo rapporto con Adelaide: il feeling tra i due è cresciuto sempre più, soprattutto dopo che la contessa si è ritrovata single e sola.

Le reazioni della rete

I fan de Il Paradiso delle signore si augurano che la contessa possa ritrovare il sorriso con Marcello, pur consapevoli del fatto che Ludovica potrebbe cambiare le carte in tavola.

"Marcello e Ludovica la mia nuova gioia, peccato che durerà poco", scrive uno spettatori della soap opera commentando le ultime intense scene che li hanno visti protagonisti.

"La contessa merita una nuova vita dopo l'addio di Umberto", scrive qualcun altro che spera nel trionfo di questo amore.

"Adelaide e Marcello sono belli insieme, ma Ludovica creerà sicuramente il caos", ha sentenziato un altro affezionatissimo della soap di Rai 1.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore

La soap di Rai 1 non si ferma a Natale

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 quest'anno non si fermerà a Natale. La Rai non ha sospeso Il Paradiso delle signore a ridosso delle settimane natalizie, motivo per il quale sarà regolarmente in onda con episodi inediti.

Il futuro della soap ancora "in bilico"

Per quanto riguarda invece l'ottava stagione della soap opera, al momento non si hanno ancora conferme sulla prossima stagione. La Rai non si è pronunciata sul destino de Il Paradiso delle signore 8 attualmente ancora in bilico anche se, gli ottimi ascolti di quest'anno, potrebbero spingere i vertici della tv di Stato a proseguire il progetto.

Marco e Stefania si trasferiscono

Intanto, nelle puntate trasmesse dopo la pausa dovuta ai Mondiali, ci sarà spazio per un colpo di scena inaspettato per i fan: Marco e Stefania annunceranno la notizia del trasferimento negli Usa e, in questo modo, diranno addio per un po' di tempo ad amici e familiari.