Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 che spiegano cosa succederà nella settimana dal 12 al 16 dicembre. I protagonisti torneranno con moltissime novità, a partire da Marco e Stefania in procinto di partire per l'America e Veronica ed Ezio in profonda crisi. Le sorprese, però, non sono finte qui perché si tornerà a parlare di Marta Guarnieri che chiederà a Vittorio l'annullamento del matrimonio e ci sarà anche il ritorno di Ludovica Brancia che sorprenderà Marcello.

Marta tornerà a farsi sentire: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 al 16 dicembre annunciano che per Vittorio arriverà il momento di fare i conti con il passato, perché Marta lo chiamerà e gli chiederà di raggiungerla a Parigi. Il direttore deciderà di seguire le parole di sua moglie e si recherà in Francia dove si ritroverà davanti ad una richiesta di annullamento di matrimonio. Per lui non sarà facile voltare pagina e al suo ritorno in Italia si confronterà con Matilde sulle rispettive situazioni sentimentali. Ad avere problemi, però, non sarà soltanto Vittorio, perché la coppia formata da Ezio e Veronica si ritroverà ad affrontare una profonda crisi.

Ezio e Veronica in profonda crisi: anticipazioni settimana dal 12 al 16 dicembre

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 torneranno il 12 dicembre e uno dei protagonisti sarà Ezio che comunicherà a Vittorio la sua scelta di mettersi in proprio e avrà l'appoggio del direttore. Il signor Colombo, tuttavia, dovrà tenere conto della rabbia di Veronica che non si dirà disposta ad accettare che ad aiutare economicamente Ezio sia proprio Gloria.

La capocommessa verrà a sapere da suo marito della discussione avuta con la signora Zanatta a causa della sua offerta di aiuto e si renderà conto di aver sbagliato. Per rimediare, Gloria andrà a chiarire la sua posizione da Veronica, ma quando sarà da lei si ritroverà una donna per niente disposta a ragionare e tra le due ci sarà un duro scontro a cui assisterà anche Gemma.

Quando Ezio verrà a sapere del litigio tra le due donne, si arrabbierà con Veronica e tra loro la crisi sembrerà davvero seria anche a Stefania che rifletterà molto sul suo futuro. La figlia di Ezio, infatti, sarà in procinto di partire per Washington con Marco, ma la situazione critica in famiglia le farà pensare che forse sarebbe meglio restare a Milano. I dubbi di Stefania porteranno Veronica ed Ezio a darsi una tregua per evitare che la ragazza rinunci ai suoi sogni.

Il ritorno di Ludovica sorprenderà Marcello Barbieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 al 15 dicembre rivelano che Gloria sarà decisa a fare un passo indietro con Ezio e rinunciare a finanziare il suo progetto, ma, quando glielo comunicherà, il signor Colombo non sarà d'accordo e in un momento di sconforto accadrà qualcosa di inaspettato.

Le anticipazioni non dicono cosa succederà tra Gloria ed Ezio, ma è probabile che tra i due ci sia un avvicinamento che potrebbe mettere seriamente i discussione il rapporto costruito tra Colombo e Veronica. Ci saranno novità anche per Marcello che rivedrà Ludovica in modo del tutto inaspettato. Presto, però, il ragazzo verrà a sapere che Adelaide sapeva dell'arrivo della signorina Brancia ma non gli aveva detto niente. Andrà avanti anche la produzione con l'arrivo dei prototipi della nuova collezione, ma l'abito disegnato da Maria andrà perduto e Vito si darà da fare per recuperarlo.