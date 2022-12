Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 e le nuove anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 27 dicembre spiegano che sarà una giornata importante per Ezio e Veronica che per la prima volta dopo molto tempo si faranno vedere insieme in pubblico. Le novità non finiranno qui, perché al grande magazzino arriveranno due attori che faranno ingelosire Alfredo e incuriosiranno le Veneri, mentre Gemma scoprirà la storia tra Roberto e Mario Oradei. Infine, Matilde dichiarerà i suoi sentimenti a Vittorio, ma Tancredi noterà sua moglie nella foto pubblicitaria e non sarà affatto felice per lei.

Matilde dichiarerà i suoi sentimenti a Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Ci sono diverse sorprese nelle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 27 dicembre che descrivono una giornata molto importante per i protagonisti. Matilde si lascerà andare con Vittorio e gli dichiarerà i suoi sentimenti, ma non gli nasconderà neanche i suoi timori. Per Conti, quinti, potrebbe essere arrivato il momento di guardare al futuro con un'altra donna dopo la separazione da Marta, ma come gli dirà Matilde gli ostacoli da superare saranno ancora molti. La donna avrà ragione a non essere tranquilla, perché Tancredi sfoglierà il giornale e noterà la foto di sua moglie, per niente contento di quello che osserverà.

Uscita in pubblico per Ezio e Veronica: anticipazioni puntata di martedì 27 dicembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 27 dicembre, darà spazio anche a Ezio e Veronica che si prepareranno a vivere un momento importante. In occasione della festa organizzata al Circolo in onore della squadra di equitazione, infatti, la madre di Gemma e il suo compagno avranno modo di tornare a farsi vedere insieme dopo molto tempo.

Si tratterà della prima uscita ufficiale della coppia, dopo la crisi che aveva messo in discussione la loro unione. Nel frattempo, al Paradiso delle signore arriveranno due attori che non passeranno affatto inosservati agli occhi delle Veneri e questo scatenerà una forte gelosia in Alfredo.

Gemma capirà che Roberto ha una storia con Mario

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata che sarà trasmessa martedì 27 dicembre ci sarà spazio anche per il pubblicitario del grande magazzino di Vittorio. Gemma, infatti, avrà un'intuizione e si renderà conto che tra Roberto e Mario non c'è soltanto una semplice amicizia. Fino a questo momento, Landi è sempre stato molto comprensivo con la signorina Zanatta, ascoltando i suoi sfoghi e provando a sostenerla senza mai giudicarla, lei sarà in grado di fare lo stesso? Per scoprirlo non resta che aspettare le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7.