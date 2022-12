Tra i volti di punta delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 vi è Fabio Fulco, tornato a vestire i panni del ricco Ferdinando Torrebruna.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, il protagonista della seguitissima soap opera pomeridiana di Rai 1 non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti di quei personaggi che fanno il suo stesso mestiere e se la tirerebbero un po' troppo per i suoi gusti.

Ludovica e Ferdinando ritornano in scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio e tra le new entry delle prossime puntate, spicca il nome di Fabio Fulco nei panni di Ferdinando Torrebruna.

Il ricco imprenditore che aveva fatto breccia nel cuore di Ludovica Brancia, ritornerà a mettere piede in città dopo un periodo di assenza e lo farà assieme alla sua fidanzata.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che il ritorno di Ludovica metterà in subbuglio il cuore del suo ex storico Marcello Barbieri.

Marcello combatte per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Il ragazzo, infatti, non sarà per niente indifferente al fascino di Ludovica e non essendo ancora riuscito a dimenticarla, apparirà profondamente scottato.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che Marcello deciderà di farsi avanti con Ludovica, tanto da confessarle di essere ancora innamorato di lei.

La reazione della donna, però, per il momento non sarà positiva e preferirà non mettere in crisi la sua relazione con Ferdinando.

Tuttavia, malgrado il rifiuto della donna, Ferdinando andrà avanti per la sua strada e il suo scopo continuerà ad essere quello di avere la meglio e far breccia di nuovo nel cuore della sua amata.

La frecciatina di Fabio Fulco: l'attore de Il Paradiso delle signore 7 polemico

In attesa di scoprire chi avrà la meglio tra Marcello e Ferdinando, in queste ore Fabio Fulco ha rilasciato una dichiarazione che non è passata inosservata tra i fan della soap.

L'attore ha lanciato una frecciatina polemica contro quegli attori che si darebbero troppe arie e quindi risulterebbero poco umili nei confronti degli altri.

"Gli attori che si danno delle arie non li capisco", ha sentenziato l'interprete di Ferdinando Torrebruna nella seguitissima soap opera di Rai 1, vista da una media di quasi due milioni di affezionati spettatori al giorno.

Una velata frecciatina rivolta anche a qualche collega che condivide con lui il set de Il Paradiso delle signore 7? Il dubbio resta.