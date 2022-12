L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a riservare colpi di scena e sorprese e, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, ci sarà spazio per il ritorno in scena di Ferdinando Torrebruna, interpretato dall'attore Fabio Fulco.

Un rientro in scena che non passerà inosservato, dato che Ferdinando si ritroverà coinvolto in un vero e proprio triangolo sentimentale assieme alla sua attuale fidanzata Ludovica Brancia e al suo ex storico Marcello Barbieri che, a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro relazione, non l'ha ancora dimenticata del tutto.

Il ritorno di Ludovica e Ferdinando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Ludovica e Ferdinando torneranno in scena nel corso delle puntate della soap in programma dal 16 dicembre in poi su Rai 1.

Un rientro che desterà grande clamore dato che i due, dopo essersi avvicinati nella passata stagione della soap, ufficializzeranno il loro fidanzamento.

E, il rientro in scena di Ludovica non passerà inosservato neppure agli occhi del suo ex storico Marcello Barbieri che, in questi mesi, ha provato a lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con la Brancia, ma senza ottenere risultati positivi.

Ludovica divisa tra Marcello e Ferdinando nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Sta di fatto che, nel momento in cui Marcello scoprirà che la sua ex è rientrata a Milano, cercherà in tutti i modi di attirare la sua attenzione, complice anche il cambiamento che ha apportato alla sua vita.

Sì, perché adesso Marcello Barbieri non è più un semplice barista bensì un imprenditore che sta cercando di farsi strada nel mondo della finanza e dell'economia, complice anche il sostegno della contessa Adelaide, diventata la sua "mentore" sul piano professionale.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati de Il Paradiso delle signore 7 si ritroveranno così ad assistere ad un vero e proprio triangolo sentimentale che riserverà non pochi colpi di scena.

'Ludovica non ha dimenticato Marcello', rivela l'attore di Ferdinando de Il Paradiso 7

A parlare di quello che succederà nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, è stato anche Fabio Fulco, l'interprete di Ferdinando Torrebruna.

"È un uomo felice perché Ludovica ha ceduto al suo corteggiamento durante il viaggio in Grecia sul suo yacht", ha dichiarato l'attore in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

"Ma nello stesso tempo è anche insicuro, perché consapevole che, forse, questa giovane donna non ha dimenticato del tutto il grande amore della sua vita, Marcello Barbieri", ha aggiunto ancora Fabio Fulco.