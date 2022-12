Vittorio punisce sua moglie Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che, ben presto, si tornerà a parlare della figlia del commendatore Guarnieri.

Marta, infatti, si metterà in contatto con il proprietario del grande magazzino milanese e avanzerà una richiesta ben precisa.

La reazione di Vittorio, però, potrebbe non essere quella sperata e non si esclude che Conti possa cogliere la palla al balzo, per impartire una dura lezione alla donna.

Marta chiede a Vittorio di vedersi: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma dal 12 dicembre in poi su Rai 1, rivelano che Marta si metterà di nuovo in contatto con suo marito.

La donna spiazzerà Conti con una chiamata, in cui gli chiederà di raggiungerla al più presto a Parigi, perché ha una importante comunicazione da fargli.

A quel punto, Vittorio, deciderà di non tirarsi indietro e dopo aver preso il primo volo per Parigi, si recherà dalla donna per capire cosa sta succedendo.

Ebbene, una volta arrivato a destinazione, Vittorio scoprirà che Marta ha intenzione di annullare al più presto il loro matrimonio: la donna vuole "liberarsi" di questo vincolo che ancora li lega e in tal modo chiudere definitivamente con il passato.

Vittorio scopre il piano di Marta: anticipazioni Il Paradiso 7

Un duro colpo per Vittorio che, rientrato in Italia, si ritroverà a parlare con Matilde di quanto è accaduto e si confronterà con la donna sulla sua delicata situazione sentimentale.

Ormai sarà evidente che Marta vuole mettere una pietra sopra a questo matrimonio e chiudere definitivamente con Conti, per liberarsi da ogni tipo di vincolo matrimoniale e riprendere così in mano le redini della sua vita.

Tuttavia, tale richiesta potrebbe scatenare la vendetta di Vittorio che, fino a questo momento, ha sempre subito le scelte di sua moglie.

Del resto fu proprio Marta a decidere di chiudere definitivamente questo matrimonio, scegliendo di trasferirsi in America malgrado le preghiere di Conti di non gettare tutto alle ortiche e darsi una seconda chance.

Vittorio potrebbe vendicarsi di Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Ecco allora che, nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Vittorio potrebbe punire Marta e decidere di non concederle l'annullamento delle nozze.

In questo modo, quindi, Conti impartirebbe una lezione alla figlia di Umberto e potrebbe decidere di farla penare, rifiutandosi di concederle il fatidico documento per annullare il matrimonio e in tal modo permetterle di iniziare una nuova vita al fianco di un altro uomo.