Marco e Stefania sono pronti per un nuovo futuro insieme nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7. I due giovani innamorati continueranno ad essere al centro delle trame anche nel corso delle puntate che andranno in onda dopo la pausa della soap dovuta ai Mondiali di calcio.

A tenere banco sarà in primis la nuova proposta di lavoro che verrà fatta a Marco, il quale lo porterà ad accettare un nuovo incarico lavorativo in America e, a tal proposito, Stefania deciderà di essere al suo fianco.

Marco e Stefania partono insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda da lunedì 12 dicembre, dopo ben due settimane di stop forzato a causa dei Mondiali di calcio.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle nuove trame, ci saranno le vicende della coppia composta da Marco e Stefania.

Il giovane nipote della contessa si ritroverà ad accettare una proposta di lavoro negli Stati Uniti d'America e, anche questa volta, Stefania dimostrerà di essere la sua prima vera sostenitrice.

La giovane venere del grande magazzino milanese non lo lascerà solo e deciderà di partire con lui, lasciando così il suo incarico al grande magazzino.

La nuova vita di Marco e Stefania in America ne Il Paradiso 7

Per Marco e Stefania, quindi, è in arrivo questo nuovo progetto di vita insieme che li porterà ad allontanarsi da Milano per trasferirsi insieme in America.

Una scelta decisamente importante quella della coppia: i due ragazzi, infatti, dimostreranno di essere follemente innamorati l'uno dell'altra e di voler vivere insieme il loro futuro.

I colpi di scena potrebbero non mancare nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, nelle quali potrebbe esserci anche una lieta notizia legata proprio alla giovane coppia.

Marco e Stefania diventano genitori nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Non si esclude, infatti, che questo trasferimento della coppia in America possa rivelarsi "galeotto" e ben presto i due ragazzi potrebbero annunciare di essere in dolce attesa di un bebè.

Insomma, Marco e Stefania potrebbero scoprire di aspettare un figlio e svelare tutto ai loro familiari seppur "a distanza".

In tal caso sarebbe un colpo di scena del tutto inaspettato ma che, tuttavia, permettere non solo ai due diretti interessati ma anche ai fan della soap opera di poter continuare a sognare con la loro favola d'amore.

Nel caso in cui questa eventuale gravidanza dovesse andare davvero in porto, non si esclude che Marco e Stefania possano convolare anche a nozze nel finale della settima stagione.