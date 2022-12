Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 2 al 6 gennaio 2023 non mancheranno di riservare sorprese agli affezionati telespettatori, che ricambiano con ascolti record.

Nei prossimi episodi in onda su Rai 1 alle 16:05 e in replica su Raiplay, vedremo Umberto furioso dopo aver scoperto di aver perso il palazzo che voleva acquistare per colpa di un giochetto messo in piedi da Marcello e che ha coinvolto anche Adelaide. Inizierà così a pensare alla sua vendetta.

Nel frattempo, Ezio comincia ad avere dei ripensamenti sulla scelta di mettersi in proprio, temendo che la sua attività possa fallire e mettere così in seria difficoltà Veronica e Gemma.

Attenzione anche a Vittorio, che sarà in pericolo dopo che Tancredi verrà a scoprire la sua relazione con Matilde.

Ezio ha paura per Veronica e Gemma: puntate Il Paradiso 7 al 6 gennaio 2023

Ezio, almeno all'inizio, era sicuro di fare una scelta avventuristica commercializzando il denim. Dopo essersi fatto aiutare da Gloria, non senza conseguenze, comincia a temere che la sua attività possa non decollare. In quel caso, metterebbe Veronica e Gemma nei guai, non avendo più denaro per mantenere la famiglia.

Intanto, come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello farà un gradito regalo a Ludovica, che rimarrà colpita dal gesto. Ma non solo lei. Torrebruna vedrà la scena e capirà che la sua fidanzata prova ancora dei sentimenti verso il suo ex, come agirà ora?

Tancredi scopre la relazione di Vittorio e Matilde: anticipazioni Il Paradiso 7 al 6 gennaio

Da quando è tornato a Milano, Tancredi ha capito che Matilde gli sta nascondendo qualcosa, vista la sua lontananza. Decide così di fare le cose per bene, assumendo un investigatore provato che avrà il compito di seguire ogni loro mossa.

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, ecco che i dubbi di Tancredi trovano conferma. Vittorio e Matilde hanno una relazione. Tancredi prende così una decisione che lo farà restare per molto tempo a Milano, deciso a distruggere Conti e a riconquistare sua moglie.

Umberto si allea con Torrebruna: episodi Il Paradiso dal 2 al 6 gennaio 2023

Ci sarà anche un'altra interessante scoperta. Parliamo di Umberto, che viene a sapere che dietro l'asta e la sua mancata compravendita del palazzo ci sono Marcello e Adelaide. Non capacitandosi di essere stato ingannato da Barbieri e dalla contessa, cerca un valido alleato per vendicarsi.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 gennaio 2023, Guarnieri troverà in Ferdinando Torrebruna l'alleato perfetto per farla pagare molto cara ad Adelaide e soprattutto a Marcello.