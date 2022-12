L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 15 e 16 dicembre con le ultime due puntate di questa settimana.

Le anticipazioni rivelano che Stefania si ritroverà in profonda crisi in merito alla sua imminente partenza per l'America, dopo che in famiglia stanno vivendo una situazione non facile.

Occhi puntati anche sul ritorno di Ludovica che, dopo un lungo periodo di assenza, ritornerà a Milano e incontrerà il suo ex fidanzato Marcello.

Stefania in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 15 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre rivelano che Stefania confesserà ad Irene di avere molti dubbi sulla partenza con Marco.

La ragazza finirà per mettere in dubbio tutto dopo che in famiglia scoppieranno un bel po' di tensioni, dovute alla delicata situazione che si è venuta a creare tra Ezio, Gloria e Veronica.

Intanto Armando proverà a convincere Clara a non rinunciare alla sua passione per la bicicletta e a gareggiare in vista della gara che si terrà a breve.

Ludovica annuncia il ritorno: anticipazioni Il Paradiso 15-16 dicembre

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: le anticipazioni della soap opera del 15 dicembre rivelano che dopo essere rientrata al Circolo, scoprirà di aver ricevuto una lettera da Adelaide.

La giovane Brancia, infatti, annuncerà la notizia del suo imminente ritorno in città dopo un lungo periodo di assenza.

Intanto Vittorio e Matilde si ritroveranno a confrontarsi insieme sulle loro delicate situazioni sentimentali. Il colpo di scena, poi, ci sarà nel momento in cui Stefania farà un'amara scoperta sul conto di Marco.

La venere, infatti, verrà a sapere che il suo fidanzato ha scelto di rinunciare alla partenza per Washington per starle vicino.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato anche il 16 dicembre, quando per Marco e Stefania arriverà il momento della decisione finale su questa imminente partenza.

Marco e Stefania addio, Ludovica rivede Marcello: anticipazioni Il Paradiso 16 dicembre

Dopo un lungo tira e molla e dopo aver fatto i conti con diversi dubbi, i due ragazzi si diranno pronti a lasciare Milano per trasferirsi stabilmente in America.

E così, in questo nuovo episodio della soap opera, si assisterà alla fatidica festa di addio che hanno organizzato i loro amici, per poterli salutare al meglio e augurare loro "buona vita".

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 16 dicembre rivelano che, in città, si affaccerà Ludovica e tra i primi incontri ci sarà quello con il suo ex Marcello, il quale resterà senza parole nel rivederla.

Intanto Gloria deciderà di fare un passo indietro in merito alla collaborazione stipulata con il suo ex Ezio, per evitare di creare tensioni in famiglia.