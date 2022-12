Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i telespettatori di Rai 1.

Durante le prossime puntate che andranno in onda, una delle bugie che va avanti già dalla scorsa stagione, potrebbe essere presto smascherata. Si tratta della finta malattia di Flavia Brancia, con cui Torrebruna è stato ingannato. Il ricco Ferdinando potrebbe non prendere bene l'inganno fatto ai suoi danni, tanto da trasformarsi in una persona vendicativa. Nonostante nelle puntate che stanno attualmente andando in onda Ludovica abbia rifiutato la corte di Marcello, le cose potrebbero cambiare durante i prossimi appuntamenti.

Ludovica potrebbe non aver dimenticato Marcello e i tentativi di quest'ultimo per riconquistare la sua amata probabilmente andranno in porto.

Il Paradiso delle signore: probabile ritorno di fiamma tra Ludovica e Marcello

Durante l'assenza di Brancia, Marcello si è impegnato a diventare un uomo d'affari, grazie anche all'aiuto della Contessa Adelaide. Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda durante le prossime settimane, Marcello e Adelaide riusciranno a mettere a segno punto contro Umberto, accaparrandosi Palazzo Andreani. L'obiettivo di Barbieri sarà quello di ottenere un posto molto importante in società, per poter sposare Ludovica. L'affare soffiato a Umberto potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio più adatto per lo sbarco nell'alta società.

Brancia potrebbe avere un cambio di rotta nei confronti di Marcello.

Ferdinando potrebbe venire a conoscenza di una verità poco piacevole su Flavia. Durante le ultime puntate, Gramini si è fatta sfuggire un particolare che ha destato i sospetti di Torrebruna. L'importante imprenditore ha iniziato a pensare di essere stato ingannato.

Come i telespettatori affezionati ben sapranno, Ludovica ha iniziato ad avvicinarsi a Ferdinando per la malattia della madre. Un malessere in realtà inesistente, architettato da Fiorenza e Flavia per far allontanare la figlia da Marcello.

Il Paradiso delle signore: Ferdinando potrebbe volere vendetta scoperte le bugie di Flavia

Il dubbio nella testa di Ferdinando è stato insediato e ora Torrebruna potrebbe voler scoprire la verità.

Molto probabilmente l'inganno della mamma di Ludovica verrà a galla. Torrebruna potrebbe scoprire che la donna non è mai stata malata e volere così vendetta. Ferdinando potrebbe trasformarsi da galantuomo a spietato, cercando la sua rivincita per essere stato ingannato e costringendo Ludovica a sposarlo.