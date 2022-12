Chi torna nel cast de Il Paradiso delle signore 2023 e chi invece non ci sarà? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 prosegue nella fascia del primo pomeriggio e, dopo lo stop dovuto ai Mondiali di calcio, riprenderà regolarmente la messa in onda in daytime dal 12 dicembre.

I colpi di scena non mancheranno, dato che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni personaggi, come Ludovica Brancia.

Chi torna e chi no nel cast de Il Paradiso delle signore 2023: Ludovica c'è

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore tornerà in onda stabilmente su Rai 1 a partire da lunedì 12 dicembre.

Terminate le due settimane di stop dovute ai Mondiali di calcio, riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio e si andrà avanti fino alla primavera 2023.

La soap opera promette ancora sorprese e colpi di scena: tra questi spicca il ritorno in scena di Ludovica Brancia, che si affaccerà a Milano nel corso delle prossime puntate di dicembre e si preparerà ad essere una delle grandi protagoniste del 2023.

Marta non ritorna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023

La giovane Ludovica, dopo aver scelto di chiudere con Marcello e di viversi la sua nuova storia con Ferdinando Torrebruna, rimetterà piede a Milano e la sua presenza non passerà affatto inosservata. Per Marcello, infatti, sarà un "colpo al cuore" e il giovane si renderà conto che questo tempo in cui è stato distante dalla sua amata, non l'ha aiutato a dimenticarla definitivamente e quindi a cancellarla dalla sua vita.

Tuttavia, per un personaggio che ritornerà ce n'è un altro che non rimetterà piede a Milano: Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu. La sua presenza non è prevista nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione del 2023, nonostante il nome di Marta venga spesso citato da parte di Vittorio.

Dubbi sul ritorno di Agnese e Tina ne Il Paradiso delle signore 2023

Occhi puntati anche su Agnese e Tina, assenti ormai da diversi mesi. In merito al loro ritorno in scena, al momento, ci sono ancora dubbi. Tina si era trasferita a Londra con suo marito e, dopo aver scoperto di essere alle prese con una gravidanza problematica, è stata raggiunta da mamma Agnese, che ha voluto essere al suo fianco.

Sul futuro di madre e figlia, l'attore Pietro Genuardi (che veste i panni di Armando) in una intervista ha svelato che Agnese dovrebbe ritornare dopo la nascita del figlio di Tina. Al momento, però, la notizia non sarebbe ancora certa così, come non si hanno notizie ufficiali anche sul ritorno in città di Tina per far conoscere il bambino ai suoi fratelli.