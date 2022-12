Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, in merito agli episodi di martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, riportano che Matilde (Chiara Baschetti) non si fiderà molto di Tancredi (Flavio Parenti), sospettando che lo stesso nutra la segreta intenzione di convincerla a tornare a Torino.

Marcello (Pietro Masotti), invece, farà un regalo a Ludovica (Giulia Arena), nel frattempo il fratello di Marco (Moisè Curia) si prodigherà in una corte ancora più serrata verso la moglie.

Irene (Francesca Del Fa), intanto, non avrà intenzione di far pace con Clara (Elvira Camarrone), mentre Salvo (Emanuel Caserio) riceverà l'aiuto di Elvira (Clara Boscolo) per la preparazione dei dolci per l'evento benefico. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Frigerio, infine, non sapranno ancora che Tancredi ha messo sulle loro tracce un detective privato.

Il piccolo Adelmo ispirerà Roberto e Vittorio a organizzare un evento di beneficenza

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) spronerà Matilde a considerare l'eventualità che il marito possa essere cambiato, ma Frigerio non ne sarà affatto convinta. La modella dello spot promozionale della nuova collezione, difatti, sospetterà che il coniuge stia volendo apparire di proposito conciliante e gentile allo stremo per tentare di persuaderla a tornare assieme a lui a Torino.

Dopo aver portato un po' di scompiglio al Paradiso, il piccolo Adelmo sarà fonte d'ispirazione per Roberto (Filippo Scarafia) e Vittorio. Quest'ultimo e il pubblicitario renderanno edotta Gloria (Lara Komar) di voler mettere in piedi un evento di beneficenza, il quale abbia lo scopo di devolvere i proventi all'orfanotrofio in occasione dell'Epifania.

Irene, poco dopo, verrà a conoscenza che a reggere il gioco di Alfredo (Gabriele Anagni) è stata Clara e ne sarà profondamente delusa, nel frattempo Ferdinando (Fabio Fulco) noterà l'entusiasmo negli occhi di Ludovica quando riceverà il dono fattole da Marcello.

Allo stesso tempo, a Tancredi non passerà inosservato il feeling tra la moglie e il gestore dell'atelier meneghino, quindi deciderà di intraprendere un corteggiamento più serrato verso la stessa.

Elvira aiuterà Salvatore coi dolci per l'evento benefico

Irene non vorrà sapere di fare pace con la nuova Venere, nel frattempo il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) inizierà a pensare che la cognata abbia aiutato Marcello a rilevare Palazzo Andreani.

Notando la mole di lavoro dietro la preparazione dei dolci per l'evento di beneficenza, Elvira si offrirà di dare una mano d'aiuto all'amico Salvo.

L'orfanello Adelmo legherà ancor di più Matilde e Vittorio, con quest'ultimo che confesserà a Landi di non riuscire a stare lontano dalla donna.

Frigerio e Conti, però, non saranno a conoscenza che l'avvocato li sta facendo seguire da un detective privato.