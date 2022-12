L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 promette grandi sorprese per tutto il 2023 e, nel corso delle puntate di gennaio, ci sarà spazio per le vicende del personaggio di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Il marito di Matilde metterà piede a Milano nel corso delle ultime puntate del mese di dicembre e si preparerà a tenere banco per tutta la durata di questa seconda parte della settima stagione, che continua ad essere premiata dal pubblico con ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Tancredi al centro delle nuove puntate: anticipazioni Il Paradiso delle signore gennaio 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Tancredi arriverà a Milano e sarà uno dei volti di spicco della soap opera, il suo arrivo è previsto nel corso della settimana di programmazione che va dal 26 al 30 dicembre 2022.

L'anno si chiuderà con il botto e, al tempo stesso, il 2023 si aprirà con l'arrivo di questo nuovo personaggio interpretato dall'attore Flavio Parenti, che si prepara a portare un bel po' di scompiglio in città.

Sì, perché la presenza di Tancredi Di Sant'Erasmo non passerà affatto inosservata in città: il marito di Matilde si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita privata e lo farà con la consapevolezza di voler recuperare il rapporto con sua moglie Matilde.

Matilde divisa tra Tancredi e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 7

Le cose tra i due, infatti, da un po' di tempo non vanno nel verso sperato: Matilde aveva preso le distanze da quel marito fin troppo ingombrante e autoritario, il quale avrebbe voluto che sua moglie mettesse da parte la sua carriera professionale per dedicarsi anima e corpo alla famiglia.

Da quel momento in poi, quindi, ecco che Matilde ha scelto di prendere le distanze da Tancredi e dopo un viaggio a Milano, ha avuto modo di entrare in contatto con Adelaide che l'ha voluta come sua collaboratrice all'interno del grande magazzino.

Col passare del tempo, Matilde ha iniziato a conquistare anche la fiducia di Vittorio che, nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, ha confermato di provare dei sentimenti nei confronti della donna.

Tancredi rivuole sua moglie Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore gennaio 2023

Cosa succederà a questo punto? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di gennaio 2023 rivelano che tra Tancredi e Vittorio non correrà affatto buon sangue e, di conseguenza, Matilde si ritroverà divisa tra questi due uomini, entrambi importanti nella sua vita.

Di sicuro, Tancredi Di Sant'Erasmo, non avrà intenzione di arrendersi e di vedere sua moglie tra le braccia del "rivale", motivo per il quale si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di riconquistarla di nuovo.